Son Dakika Haberleri: Otoyolda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
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Otoyolda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

1 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Otoyolda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı, System.String[]
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 5 kişi yaralandı.
Otoyolun, Gümüşova Rampaları mevkisi İstanbul istikametinde, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları öğrenilemeyen tır, tanker, yolcu otobüsü ve otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 5 kişi yaralandı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 07:28 Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu, Düzce, Güncel
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