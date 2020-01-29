Otoyolda zırhlı aracı soymaya çalıştılar - Son Dakika
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Otoyolda zırhlı aracı soymaya çalıştılar

6 saat önce

İtalya'da bir grup soyguncu, takibinde oldukları zırhlı aracı soymak için, aracın rotası üzerinde yola çiviler döktü, 6 aracı ateşe verdi.

Otoyolda zırhlı aracı soymaya çalıştılar, System.String[]

İtalya'da bir grup soyguncu, takibinde oldukları zırhlı aracı soymak için, aracın rotası üzerinde yola çiviler döktü, 6 aracı ateşe verdi. Zırhlı araç sürücüsüyse ise yanan araçlara çarparak engeli aştı ve polise sığındı.

Olay İtalya'nın Lombardiya Bölgesi'nde Lodi kentinde meydana geldi. Yerel medya 15 kişiden oluşan soyguncu grubun dün akşam otoyolda yola çiviler döktüğünü ve 6 aracı ateşe vererek yolu kapadığını duyurdu. Yerel medya, 6 milyon Euro taşıdığı belirtilen zırhı araç sürücüsünün ise araçlara çarparak yolu açtığını ve polislerin bulunduğu bir istasyona girdiğini; soyguncuların ise kaçtıklarını duyurdu.

Polis, soyguncuları arıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İtfaiyenin yanan araçları söndürmesi


İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:37 Kaynak: DHA
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