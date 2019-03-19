Son Dakika Haberleri: Otoyoldaki Köpeği Yakalamak İçin Her Şeyi Yaptılar

Otoyoldaki Köpeği Yakalamak İçin Her Şeyi Yaptılar

1 saat önce

? ABD'de bir otoyolda sürücüler, trafikteki araçların arasında koşturan başıboş köpeğin zarar görmemesi için köpeği yakalamaya çalışsalar da başarılı olamadılar.

Otoyoldaki Köpeği Yakalamak İçin Her Şeyi Yaptılar, System.String[]
? ABD'de bir otoyolda sürücüler, trafikteki araçların arasında koşturan başıboş köpeğin zarar görmemesi için köpeği yakalamaya çalışsalar da başarılı olamadılar.

Olay, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Ontario şehrindeki bir otoyolda meydana geldi. Sürücülerin köpeği yakalama çabası, başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı. İlk olarak otoyol kenarında koşmakta olan köpek daha sonra araçların arasına girip, trafikte koşturmaya başladı. Bunu gören sürücüler de köpeğin zarar görmemesi için sağ çekip, köpeği yakalamaya çalıştı. Sürücüler köpeği yakalamak için her şeyi yaptıysa da köpek hepsinden kaçıp, bariyerlerin üstünden yan şeride atladı. Tüm bunlar olup biterken ise görüntüleri kayda alan kişi kahkahalara boğuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:21 Kaynak: DHA

Ontario, Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri, TEM Otoyolu, Dünya
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