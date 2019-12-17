Otoyolla kesişen 2 bin 600 yıllık yol çelik köprüyle korundu - Son Dakika
Son Dakika Magazin Otoyolla kesişen 2 bin 600 yıllık yol çelik köprüyle korundu - Son Dakika Magazin

Otoyolla kesişen 2 bin 600 yıllık yol çelik köprüyle korundu

6 saat önce

Neonteikhos Antik Kenti'ne giden yolun ve çevresindeki tarihi eserlerin korunması için Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'na 90 metre uzunluğunda çelik köprü inşa edildi.

Otoyolla kesişen 2 bin 600 yıllık yol çelik köprüyle korundu, System.String[]

Neonteikhos Antik Kenti'ne giden yolun ve çevresindeki tarihi eserlerin korunması için Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu'na 90 metre uzunluğunda çelik köprü inşa edildi.


Kurtarma kazıları sonrası 986 tarihi eser, "antik yol"un otoyolla kesiştiği bölüm olan köprü ile çevresine, eski kot ve koordinatlara uygun olarak yeniden yerleştirilmeye başlandı.


İzmir Müze Müdürlüğü 2017 yılında, otoyol güzergahının Menemen ilçesi Yanıkköy mevkisinde bulunan Neonteikhos Antik Kenti yakınından geçeceğinin belirtilmesinin ardından alanda çalışma hazırladı.


Söz konusu bölgede 305 işçi, 16 arkeolog, 35 müze uzmanı ve restoratörün katıldığı kurtarma kazılarında 986 kültür varlığı çıkarıldı. Tarihi eserler, daha sonra ayrıntılı şekilde incelenmek üzere müze laboratuvarına götürüldü.


Kültür ve Turizm Bakanlığı, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ve ilgili firma da bu süreçte, otoyolun geçeceği 3 bin 500 metrekare tarihi alan, 90 metre uzunluğundaki "antik yol" ve çevresinde tespit edilen 429 mezarın zarar görmemesi için ortak proje hazırladı.


Bu kapsamda hala kullanılan "antik yol"un kesintiye uğramaması ve bölgede belirlenen tarihi eserlerin yerinde sergilenmesi amacıyla 700 ton malzeme kullanılarak yaklaşık 90 metrelik çelik köprü yapıldı.


İmalat sonrası köprünün üst ve yan bölümleri toprakla kapatıldı ve proje de tünel şekline büründü.


Arkeologlar, köprünün yapılacağı alanda bulunan yol ve mezarların rölöve, kot ve koordinatını belirleyerek numaralar verdi.


"Neonteikhos Antikyol Çelik Üstgeçit Köprüsü" adı verilen yapıtın tamamlanmasının ardından tarihi eserler eski yerine konulmaya başlandı.


Otoyolla birlikte yapımı tamamlanan köprü üzerine ilk etapta "antik yol"un taşları ve üç podyum mezar yapısı yerleştirildi.


Kalan tarihi eserler kısa süre sonra konusu alana konulmuş olacak.

TEM Otoyolu, Çandarlı, Menemen, Aliağa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:04 
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