Otoyollarda hız sınırları limitleri yükseltildi: Edirne-Şanlıurfa otoyolunda 130 kilometre, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometreye çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Otoyollarda hız sınırları limitleri yükseltildi: Edirne-Şanlıurfa otoyolunda 130 kilometre, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometreye çıkarıldı

01.07.2022 11:20

Otoyollarda hız sınırlarında düzenlemeye gidildi. Gün itibarıyla hız sınırı Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan otoyolda (Ankara - Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate; Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometre/saate yükseltildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, geçtiğimiz günlerde 81 il valiliğine, otoyollardaki otomobil hız sınırlarına ilişkin yazı gönderilmişti.

BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Bu yazıyla birlikte bugün itibariyle Türkiye'de otoban ve bölünmüş yollarda yeni hız sınırı uygulanmaya başlandı. Sürücülerin dikkat etmesi gereken ise her otobandaki hız sınırının farklı oluşu. Daha önceleri tüm otobanlar için hız sınırı hepsinde 120 olarak belirlenmiş. 1 Temmuz 2022 itibariyle ise Aydın, İzmir otobanının ayrı, Kuzey Marmara otobanını farklı hız sınırları var.

İşte 1 Temmuz 2022 itibarıyla otobanlardaki hız sınırları:

  • Edirne- İstanbul (Avrupa otoyolu) hız sınırı 130 km/s (eskisi 120 kilometreydi)
  • İstanbul- Ankara (Anadolu Otoyolu) yeni hız sınırı 130 KM
  • Niğde-Mersin- Şanlıurfa (Niğde- Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) yeni hız sınırı 130 KM
  • Çeşme-İzmir-Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) yeni hız sınırı 130 KM
  • Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri- Kınalı bölümünün yeni hız sınırı 140 KM
  • Malkara- Çanakkale otoyolu yeni hız sınırı 140 KM
  • Gebze-İzmir/Menemen- Çandarlı otoyolu yeni hız sınırı 140 KM
  • Ankara-Niğde otoyolu yeni hız sınırı 140 km/saate çıkarıldı.

BÖLÜNMÜŞ YOLLARDAKİ HIZ SINIRI AYNI KALDI

Yapımı devam eden ve yeni projelendirilecek otoyollar hizmete açıldıklarında 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/saate yükseltilecek. Bölünmüş yollardaki hız sınırı ise 110 KM , şehirlerarası çift yönlü karayollarında ise 90 kilometre/saat olarak devam edecek.

YORUMLAR
500
'Tarihin sıfır noktası' Göbeklitepe UNESCO ile 4. yılını tamamladı 'Tarihin sıfır noktası' Göbeklitepe UNESCO ile 4. yılını tamamladı Otoyollarda yeni hız sınırı uygulaması yarın başlıyor Otoyollarda yeni hız sınırı uygulaması yarın başlıyor

Şanlıurfa, Marmara, Edirne, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otoyollarda hız sınırları limitleri yükseltildi: Edirne-Şanlıurfa otoyolunda 130 kilometre, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometreye çıkarıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:28 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 16,72 seviyesinden işlem görüyor
11:27 Üst üste beş gündür düşüş eğilimine giren altının ons fiyatı 1.800 dolar seviyesinin altına geriledi
11:23 ABD'de cinsel İlişkiye girdiği gencin eski öğrencisi olduğunu fark eden öğretmen şoka uğradı
11:20 Otoyollarda hız sınırları limitleri yükseltildi: Edirne-Şanlıurfa otoyolunda 130 kilometre, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometreye çıkarıldı
10:43 Survivor All Star'da şampiyon olan Nisa Bölükbaşı'na sosyal medya tepkisi: Yatarak şampiyon olunmaz, hak etmedi
10:40 Avrupa'dan birçok teklif alan Yunus Akgün, yoluna Galatasaray ile devam etmeye karar verdi
10:35 İstanbul Ataşehir'de skandal görüntü! Kamuya açık yerde çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler
10:30 Vietnam savaşının simgesi olan "Napalm Girl" bombalar sebebiyle oluşan hasarın giderilmesi için Florida'da tedavi altına alındı
09:57 2023'te siyasete girecek olan Nihat Doğan'dan çok konuşulacak çıkış: MHP nasıl siyaset yapıyorsa HDP de yapsın
09:46 Mourinho istedi Zeki Çelik Roma forması giydi! 7 milyon karşılığında İtalyan devine transfer oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 11:34:37. #1.12#
SON DAKİKA: Otoyollarda hız sınırları limitleri yükseltildi: Edirne-Şanlıurfa otoyolunda 130 kilometre, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometreye çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement