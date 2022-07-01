Otoyollarda hız sınırları limitleri yükseltildi: Edirne-Şanlıurfa otoyolunda 130 kilometre, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometreye çıkarıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, geçtiğimiz günlerde 81 il valiliğine, otoyollardaki otomobil hız sınırlarına ilişkin yazı gönderilmişti.

BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Bu yazıyla birlikte bugün itibariyle Türkiye'de otoban ve bölünmüş yollarda yeni hız sınırı uygulanmaya başlandı. Sürücülerin dikkat etmesi gereken ise her otobandaki hız sınırının farklı oluşu. Daha önceleri tüm otobanlar için hız sınırı hepsinde 120 olarak belirlenmiş. 1 Temmuz 2022 itibariyle ise Aydın, İzmir otobanının ayrı, Kuzey Marmara otobanını farklı hız sınırları var.

İşte 1 Temmuz 2022 itibarıyla otobanlardaki hız sınırları:

Edirne- İstanbul (Avrupa otoyolu) hız sınırı 130 km/s (eskisi 120 kilometreydi)

İstanbul- Ankara (Anadolu Otoyolu) yeni hız sınırı 130 KM

Niğde-Mersin- Şanlıurfa (Niğde- Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) yeni hız sınırı 130 KM

Çeşme-İzmir-Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) yeni hız sınırı 130 KM

Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri- Kınalı bölümünün yeni hız sınırı 140 KM

Malkara- Çanakkale otoyolu yeni hız sınırı 140 KM

Gebze-İzmir/Menemen- Çandarlı otoyolu yeni hız sınırı 140 KM

Ankara-Niğde otoyolu yeni hız sınırı 140 km/saate çıkarıldı.

BÖLÜNMÜŞ YOLLARDAKİ HIZ SINIRI AYNI KALDI

Yapımı devam eden ve yeni projelendirilecek otoyollar hizmete açıldıklarında 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/saate yükseltilecek. Bölünmüş yollardaki hız sınırı ise 110 KM , şehirlerarası çift yönlü karayollarında ise 90 kilometre/saat olarak devam edecek.