Otoyollarda otomobiller için yükseltilen hız sınırları belirlendi - Son Dakika
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Otoyollarda otomobiller için yükseltilen hız sınırları belirlendi

02.06.2022 10:41
Otoyollarda otomobiller için yükseltilen hız sınırları belirlendi

İçişleri Bakanlığınca, otoyollarda otomobiller için uygulanan hız sınırı artırıldı, uygulama 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

İçişleri Bakanlığınca, otoyollarda otomobiller için uygulanan hız sınırı artırıldı, uygulama 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, 81 il valiliğine, otoyollardaki otomobil hız sınırlarına ilişkin yazı gönderildi.

Yazıda, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Hız Sınırları" başlıklı 50. maddesinde, "Motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları, şehirlerarası çift yönlü karayollarında 90 kilometre/saat, bölünmüş yollarda 110 kilometre/saat, otoyollarda 120 kilometre/saat hızı geçmemek üzere yönetmelikte belirlenir." hükmünün yer aldığı hatırlatıldı.

Ayrıca yazıda, yol standartları dikkate alınarak ilgili mevzuat çerçevesinde ve Ulaştırma Bakanlığının görüşü ile İçişleri Bakanlığının, yerleşim yeri dışındaki şehirlerarası çift yönlü kara yolları ile bölünmüş yollarda ve otoyollarda otomobiller için hız sınırını 20 kilometre/saate kadar artırmaya yetkili olduğu aktarıldı.

Bu doğrultuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının da uygun görüşüyle, 1 Temmuz'dan itibaren otomobiller için otoyollarda yeni hız sınırı uygulamasına başlanacak.

Bu tarihten itibaren, Edirne- İstanbul, İstanbul- Ankara, Niğde-Mersin- Şanlıurfa Tarsus-Şanlıurfa, Çeşme-İzmir- Aydın otoyollarındaki 120 kilometre/saat olan hız sınırı 10 kilometre/saat artırılarak 130 kilometre/saate, Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri- Kınalı bölümü ile Malkara- Çanakkale, Gebze-İzmir, Menemen- Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 kilometre/saat olan hız sınırı 20 kilometre/saat artırılarak 140 kilometre/saate çıkarılacak.

Ayrıca yapımı devam eden veya yeni projelendirilecek otoyollarda hız sınırı 140 kilometre/saat olacak. Yeni uygulama kapsamında otoyollarda trafik işaretlemelerine yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Bakan Soylu açıklamıştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, hız limitlerinin artırılacağını, çalışmanın 1 Temmuz'a yetiştirilmesinin planlandığını bildirmişti.

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, 1 Temmuz, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otoyollarda otomobiller için yükseltilen hız sınırları belirlendi - Son Dakika


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