Otoyollarda yapılan denetlemeler hakkında emniyetten açıklama - Son Dakika

Otoyollarda yapılan denetlemeler hakkında emniyetten açıklama

Koronavirüs tedbirleri kapsamında trafik uygulamaları, trafik kazaları, gıda ve ilaç tedariği yapan araçların durumu ile ilgili TEM Otoyolu Orhanlı kuzey katılımında Başkomiser Emre Şen tarafından açıklama yapıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında trafik uygulamaları, trafik kazaları, gıda ve ilaç tedariği yapan araçların durumu ile ilgili TEM Otoyolu Orhanlı kuzey katılımında Başkomiser Emre Şen tarafından açıklama yapıldı.

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