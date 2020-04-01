Otoyollarda yapılan denetlemeler hakkında emniyetten açıklama - Son Dakika

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Otoyollarda yapılan denetlemeler hakkında emniyetten açıklama
6 saat önce
Koronavirüs tedbirleri kapsamında trafik uygulamaları, trafik kazaları, gıda ve ilaç tedariği yapan araçların durumu ile ilgili TEM Otoyolu Orhanlı kuzey katılımında Başkomiser Emre Şen tarafından açıklama yapıldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında trafik uygulamaları, trafik kazaları, gıda ve ilaç tedariği yapan araçların durumu ile ilgili TEM Otoyolu Orhanlı kuzey katılımında Başkomiser Emre Şen tarafından açıklama yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 07:12 Kaynak: AA
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