Otoyollarda yeni hız sınırı uygulaması yarın başlıyor - Son Dakika
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Otoyollarda yeni hız sınırı uygulaması yarın başlıyor

30.06.2022 10:21
Otoyollarda yeni hız sınırı uygulaması yarın başlıyor

İçişleri Bakanlığı, yarından itibaren başlayacak yeni uygulama ile hız sınırının Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan otoyolda (Ankara-Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometre/saate çıkarılacağını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, yarından itibaren başlayacak yeni uygulama ile hız sınırının Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan otoyolda (Ankara- Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate, Kuzey Marmara, İstanbul- İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometre/saate çıkarılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 il valiliğine, otoyollardaki otomobil hız sınırlarına ilişkin yazı gönderildiği hatırlatıldı.

Yazıda Karayolları Trafik Kanunu'nun "Hız Sınırları" başlıklı 50. maddesinde, motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları, şehirlerarası çift yönlü karayollarında 90 kilometre/saat, bölünmüş yollarda 110 kilometre/saat, otoyollarda 120 kilometre/saat hızı geçmemek üzere yönetmelikte belirlendiği anımsatıldı.

Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının da uygun görüşü alınarak, otomobiller için otoyollarda yeni hız sınırları belirlendi.

Buna göre, 1 Temmuz'da başlayacak uygulama ile Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu), İstanbul-Ankara (Anadolu Otoyolu), Niğde-Mersin-Şanlıurfa (Niğde- Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) ile Çeşme-İzmir- Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) otoyollarının mevcut 120 kilometre/saat olan hız sınırı 10 kilometre/saat daha artırılarak 130 kilometre/saate yükseltilecek.

Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri- Kınalı bölümü, Malkara- Çanakkale, Gebze-İzmir/Menemen- Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 kilometre/saat olan hız sınırı 20 kilometre/saat artırılarak 140 kilometre/saate çıkarıldı.

Ayrıca yapımı devam eden ve yeni projelendirilecek otoyollar hizmete açıldıklarında, 120 kilometre/saat olan hız sınırı 20 kilometre/saat artırılarak 140 kilometre/saate yükseltilecek.

Hız sınırlarının yeniden belirlendiği uygulama kapsamında, otoyolların yol standartlarının dikkate alındığı, otoyollarda trafik işaretlemelerine yönelik çalışmaların da tamamlandığı aktarıldı.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Marmara, Edirne, Ankara, Güncel, Son Dakika

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