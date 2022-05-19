Otoyolun Bolu Dağı geçişinde bakım çalışması D-100'deki dinlenme tesislerini hareketlendirdi - Son Dakika
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Otoyolun Bolu Dağı geçişinde bakım çalışması D-100'deki dinlenme tesislerini hareketlendirdi

19.05.2022 10:19

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşaklarında bulunan viyadüklerde genleşme derzi değişimi nedeniyle İstanbul istikametinin araç trafiğine kapatılması sonucu D-100 kara yolundaki dinlenme tesislerinde hareketlilik yaşanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşaklarında bulunan viyadüklerde genleşme derzi değişimi nedeniyle İstanbul istikametinin araç trafiğine kapatılması sonucu D-100 kara yolundaki dinlenme tesislerinde hareketlilik yaşanıyor.

Ağır geçen kış şartlarının ardından otoyolun Bolu Dağı geçişi Abant-Kaynaşlı kavşaklarındaki viyadüklerde Karayolları ekiplerince 16 Mayıs'ta genleşme derzi değişimi çalışması başlatıldı.

Otoyolun İstanbul yönünde 23 kilometrelik kesiminin ulaşıma kapatılması sonucu güzergahı kullanacak sürücüler, Karayolları ve polis ekipleri tarafından Abant kavşağından D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. Araçların Kaynaşlı kavşağından yeniden otoyola katılımı sağlanıyor.

Araç trafiğinin artması, bölgedeki dinlenme tesislerini hareketlendirdi.

Dinlenme tesisi müdürü Şaban Çalış, AA muhabirine, otoyolda bakım çalışması nedeniyle trafik akışının D-100 kara yoluna yönlendirilmesi sonucu bölgedeki işletmelerde hareketlilik yaşandığını söyledi.

Çalış, bölge esnafı olarak müşterilere sınırsız hizmet sunduklarını belirterek, "Gelenimiz, gidenimiz fazlalaştı. Biz de onlara elimizden gelen hizmeti ve güzelliği sunuyoruz." dedi.

İşletmeci Reşat Uzunoğlan da "Otoyol kapatıldıktan sonra burada haliyle bir yoğunluk oldu. Bu yoğunluktan memnunuz." diye konuştu.

Çalışmalar nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti, 20 Haziran'a kadar araç trafiğine kapalı kalacak.

Otoyolun Bolu Dağı geçişinde bakım çalışması D-100'deki dinlenme tesislerini hareketlendirdi
Otoyolun Bolu Dağı geçişinde bakım çalışması D-100'deki dinlenme tesislerini hareketlendirdi
Otoyolun Bolu Dağı geçişinde bakım çalışması D-100'deki dinlenme tesislerini hareketlendirdi
Otoyolun Bolu Dağı geçişinde bakım çalışması D-100'deki dinlenme tesislerini hareketlendirdi
Otoyolun Bolu Dağı geçişinde bakım çalışması D-100'deki dinlenme tesislerini hareketlendirdi

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Otoyolun Bolu Dağı geçişinde bakım çalışması D-100'deki dinlenme tesislerini hareketlendirdi - Son Dakika
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