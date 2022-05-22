Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşaklarındaki viyadüklerde genleşme derzi değişimi yapılmasından dolayı İstanbul istikametinin araç trafiğine kapatılması nedeniyle D-100 kara yolunda akıcı araç yoğunluğu oluştu.
Karayolları ekiplerince, ağır geçen kış şartlarının ardından otoyolun Bolu Dağı geçişi Abant-Kaynaşlı kavşaklarındaki viyadüklerde genleşme derzi değişimi yapıldığı için sürücüler Kaynaşlı ve Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.
Otoyolun yaklaşık 23 kilometrelik kesiminin ulaşıma kapanması nedeniyle İstanbul yönüne gidecek sürücüler, Kaynaşlı geçişinde 4 kilometrelik araç yoğunluğu oluşturdu.
Güzergahtaki trafik ışıkları geçici olarak iptal edilirken, bölgedeki akıcı trafik yoğunluğu sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Otoyolun Bolu Dağı geçişindeki bakım çalışması D-100'de akıcı yoğunluk oluşturdu - Son Dakika