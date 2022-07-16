Otoyolun ortasına inen sır helikopter için yeni iddia! Sahibi devlet mi?

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangını sırasında, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından Twitter'da paylaşılan video dikkat çekti.

MERAKLI BAKIŞLARLA İZLEDİLER

Görüntülerde otoyolun ortasına bir helikopterin indiği, meraklı bakışlar arasında birilerini alıp götürdüğü görüldü. Videonun kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşılması konuyu gündeme taşıdı.

"ORMAN YANGINI NEDENİYLE İNDİ" İDDİASI

Helikopterin kime ait olduğu, kimleri alıp götürdüğü soruları 2 gündür merak konusu. İddiaya göre, otoyola inen gizemli helikopter İzmir Bölge Orman Müdürlüğü'ne ait. Çeşme'de çıkan orman yangını nedeniyle kapanan yola inen helikopterin, yetkili kişileri alıp afet bölgesine götürdüğü söyleniyor.