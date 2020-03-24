Otoyolun ortasında adres soran kadını polis ekipleri evine bıraktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otoyolun ortasında adres soran kadını polis ekipleri evine bıraktı - Son Dakika

Otoyolun ortasında adres soran kadını polis ekipleri evine bıraktı

6 saat önce

Otoyolun ortasında adres soran kadını polis ekipleri evine bıraktı -Trafik ekiplerinin Korona Virüs hassasiyeti -Polislerin birisi yaşlı kadına dezenfektan döktü, birisi eldiven verdi Düzce'de D-100'de tanker yangınına bakan trafik ekibi, karayolunda refujden kendilerine adres soran kadını...

Otoyolun ortasında adres soran kadını polis ekipleri evine bıraktı

-Trafik ekiplerinin Korona Virüs hassasiyeti

-Polislerin birisi yaşlı kadına dezenfektan döktü, birisi eldiven verdi

DÜZCE - Düzce'de D-100'de tanker yangınına bakan trafik ekibi, karayolunda refujden kendilerine adres soran kadını adresine kadar bıraktı. Trafik ekipleri yaşlı kadını önce yolun karşısına güvenli geçirdi ardından da ekip aracına bindirmeden önce dezenfektan ve eldiven vererek korona virüs önlemi aldı.

Düzce'de D-100 Karayolu Kervan mevkiinde meydana gelen tanker yangınına müdahale eden trafik ekipleri, kendilerine refujden adres soran yaşlı kadına yardımcı oldu. Karayolunda refuje kadar gelerek kendilerinden yardım isteyen yaşlı kadına gideceği adresi tarif etmeye çalışan trafik polisi, adres karışık olunca tarif etmekte zorlandı. Yaşlı kadının ağladığını gören trafik polisi yaşlı kadını gideceği adrese kadar götüreceğini söyleyerek sakinleştirmeye çalıştı. Kadının sakinleşmemesi üzerine de trafik polisi yaşlı kadına ağlamamasını ve gideceği adrese kendilerinin götüreceğini söyledi. Yaşlı kadını önce güvenli şekilde karayolunun karşısına, ekip aracının yanına geçiren trafik polisi daha sonra da kadının ellerine korona virüs salgını için önlem olarak yanlarında taşıdıkları dezenfektanı sıktılar. Bir başka trafik polisi ise eldiven vererek yaşlı kadını ekip aracına bindirdiler.

Ardından trafik ekipleri kadını gideceği adrese götürmek için hareket etti.

Otoyolun ortasında adres soran kadını polis ekipleri evine bıraktı

Düzce, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:45 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı 1872'ye yükseldi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'i aradı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'i aradı         
17:48
İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti         
16:35
Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı çamaşır makinesi isteğini bizzat Vali yerine getirdi Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı çamaşır makinesi isteğini bizzat Vali yerine getirdi         
16:30
Vicky Wright, koronavirüsle mücadele için eski mesleği hemşireliğe geri döndü Vicky Wright, koronavirüsle mücadele için eski mesleği hemşireliğe geri döndü         
16:13
2020 Tokyo Olimpiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendi 2020 Tokyo Olimpiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendi         
15:39
Berna Laçin, uzaktan eğitimde boğaz kesme sahnesinin izletilmesine sitem etti Berna Laçin, uzaktan eğitimde boğaz kesme sahnesinin izletilmesine sitem etti         
15:24
Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü         
14:39
Hastanelerin ihtiyacı olduğunu öğrenen hayırsever iş adamı, 600 bin adet eldiven bağışladı Hastanelerin ihtiyacı olduğunu öğrenen hayırsever iş adamı, 600 bin adet eldiven bağışladı         
14:11
Son Dakika: Halkbank'tan tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği Son Dakika: Halkbank'tan tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği         
14:07
Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi         
13:16
PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak         
12:58
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti         
11:18
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş! Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!         
11:12
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek         
10:50
Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı         
10:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 02:58:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otoyolun ortasında adres soran kadını polis ekipleri evine bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]