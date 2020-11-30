ÖTS'ye göre ihracat Ekim'de yüzde 5.1 arttı

Özel ticaret sistemine (ÖTS) göre ihracat Ekim'de yıllık bazda yüzde 5.1 artarak 16 milyar 443 milyon dolara, ithalat da yüzde 7.2 artarak 18 milyar 724 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı'nın işbirliğiyle üretilen özel ticaret sistemine göre, Ekim ayında dış ticaret açığı yüzde 24.4 artarak 1 milyar 833 milyon dolardan, 2 milyar 281 milyon dolara yükselirken, aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89.5'ten, yüzde 87.8'e geriledi.

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.2 azalarak 128 milyar 353 milyon dolara gerilerken, ithalat yüzde 1.6 artarak 168 milyar 533 milyon dolara yükseldi.Böylece, Ocak-Ekim döneminde dış ticaret açığı yüzde 63.3 artarak 24 milyar 597 milyon dolardan, 40 milyar 179 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da aynı dönemde yüzde 85.2'den, yüzde 76.2'ye geriledi.TÜİK'in notunda, dış ticaret istatistiklerinin "genel ticaret sistemi" ve "özel ticaret sistemi" olmak üzere iki farklı ticaret sistemine göre hesaplandığı anımsatıldı ve şöyle açıklandı: "Genel ticaret sisteminde, bir ülkenin ekonomik alanına giren ve ekonomik alanından çıkan mallar kapsanmaktadır. "Bu sistemde, ülkenin ekonomik alanını oluşturan serbest bölgeler, gümrük antrepoları ve serbest dolaşım alanına giren veya bu alanlardan çıkan mallar hesaplamalara katılmaktadır."Özel ticaret sisteminde ise, gümrük antrepoları ve serbest bölgeler istatistiklerde yer almamakta, sadece ülkenin serbest dolaşım alanına giren ve bu alandan çıkan mallar kapsanmaktadır."Bu bağlamda, Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle üretilen dış ticaret istatistiklerinin ödemeler dengesi ve ulusal hesaplar gibi ekonomik istatistiklerde yapılan revizyonlara uyumlu hale getirilmesi amacıyla, Ocak 2020'den itibaren ayrıntılı olarak genel ticaret sistemine göre yayımlanmaktadır.

"Özel ticaret sistemine göre dış ticaret istatistiklerine ise bülten ve ekinde özet olarak yer verilmektedir."