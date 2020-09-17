OTSO Başkanı Şahin: "Bizim çikolatalarımız Avrupa ürünlerine göre daha kaliteli ve hijyenik" - Son Dakika

OTSO Başkanı Şahin: "Bizim çikolatalarımız Avrupa ürünlerine göre daha kaliteli ve hijyenik"

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, bir çikolata firmasının, sosyal medya hesabından yaptığı ve helal olmadığını açıklayan paylaşımına ilişkin, "Avrupa markası olunca insanlar balıklama atlıyor halbuki bizim ürünlerimiz onlarınkinden daha mükemmel ve hijyenik.

OTSO Başkanı Şahin:

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, bir çikolata firmasının, sosyal medya hesabından yaptığı ve helal olmadığını açıklayan paylaşımına ilişkin, "Avrupa markası olunca insanlar balıklama atlıyor halbuki bizim ürünlerimiz onlarınkinden daha mükemmel ve hijyenik. Milli ürün kullanalım" dedi.

Dünyaca tanınan çikolata firmalarından Nutella'nın, sosyal medya üzerinden yaptığı 'No, they are not halal' paylaşımı, Türkiye'nin yanı sıra, Avrupa'da yaşayan Müslümanlar ve diğer Müslüman ülkelerinde tepkilere yol açtı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de paylaşıma ilişkin, Ordu'da üretilen çikolata ezmelerini işaret ederek, "Bizim safımız yıllardan beri belli. Hem yerli hem helal" paylaşımında bulundu.

"Biz, onlara göre daha kaliteli ürünler üretiyoruz"

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, Türkiye'nin en büyük ihracatçısı ve ithalatçısı olduğunu söyleyen bahse konu firmanın, helal-haram ayrımı yapmasının doğru olmadığını söyledi. Şahin, "Biz bütün dinlere karşı Müslümanlar olarak saygılıyız. Helalı ve haramı biz kendi inançlarımız doğrultusunda yaşıyoruz. Ancak o firmanın ürettiği ürünleri, Türkiye'de üretilen bir fabrikası da var, biz ondan daha güzelini Ordu'da, fındığın başkentinde üretiyoruz. Daha güvenilir, daha leziz ve satılan bir ürün üretiyoruz. Belki dünya piyasasında onlar kadar değiliz ama en Türkiye'de en çok tutulan ürünleri üreten firmalarımız, bir ilaç üretimi gerçekleştiren laboratuvardan daha mükemmel ortamda üretim sağlıyor. Avrupa'da dahi bu kadar güzel tesisler yok" dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti olarak Müslüman devletlerine açılmamız ve firmalarımızı daha da büyütmemiz lazım"

"Biz zaten son 10 yıldır hem yerli, hem de Milli olsun istiyoruz. Silah sanayisinde yüzde 80'lere varan yerlilik oranlarını yakaladık" diyen OTSO Başkanı Servet Şahin, "Neden ondan daha kolay olan yiyecek sektöründe de öne çıkmayalım? Dünya fındığının 4'te üçünü biz üretiyoruz, şeker de var, sadece Türkiye'de kakao yok. Bizim Türkiye Cumhuriyeti olarak Müslüman devletlerine açılmamız ve firmalarımızı daha da büyütmemiz lazım. Yerli ve Milli olanlara sahip çıkmak zorundayız. bu sadece bir örnek oldu, Avrupa markası olunca insanlar balıklama atlıyor halbuki bizim ürünlerimiz onlarınkinden daha mükemmel ve hijyenik" ifadelerini kullandı.

"Milli ürünlere sahip çıkmamız lazım"

Başkan Şahin ayrıca, Türkiye'de üretilen ürünlerin Avrupa'dakilere göre daha doğal olduğuna dikkat çekerek, "Biz kendi ürünlerimize sahip çıkarsak, şu anki ihracatımızı ikiye katlarız. Sürekli olarak yerli ve Milli ürün kullanalım. Yerli malımıza sahip çıkalım" şeklinde konuştu. - ORDU

Servet Şahin, Ticaret, Avrupa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 17:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel OTSO Başkanı Şahin: 'Bizim çikolatalarımız Avrupa ürünlerine göre daha kaliteli ve hijyenik' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

600 gramlık palamut 10 TL'den satılıyor Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar Firari Can Dündar, 15 gün içinde mahkemeye gelmezse mal varlığına el konulacak Bahçedeki tartışma kanlı bitti! 87 yaşındaki adam eşini öldürüp intihar etti Şehit annesi "Oğlum adına kurban kesin" diyerek biriktirdiği parayı komutana verdi Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı 60 kişinin katıldığı düğünün bedeli ağır oldu: 7 ölüm, 170 vaka
AK Parti'den yaşlı komşusunu döven Halil Sezai'ye sert tepki: Kendine sanatçı diyen bir barbar AK Parti'den yaşlı komşusunu döven Halil Sezai'ye sert tepki: Kendine sanatçı diyen bir barbar         
16:56
Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü         
16:27
Evlerine giren hırsızlar yüzünden koronavirüse yakalanan çift, isyan etti Evlerine giren hırsızlar yüzünden koronavirüse yakalanan çift, isyan etti         
16:14
Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı         
16:05
Son Dakika: Yaşlı komşusuna saldıran ünlü şarkıcı Halil Sezai, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi Son Dakika: Yaşlı komşusuna saldıran ünlü şarkıcı Halil Sezai, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi         
15:37
Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı         
15:10
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı         
14:53
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor         
14:48
60 kişinin katıldığı düğünün bedeli ağır oldu: 7 ölüm, 170 vaka 60 kişinin katıldığı düğünün bedeli ağır oldu: 7 ölüm, 170 vaka         
14:31
İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor         
14:10
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Maske ve sosyal mesafe ile toplu taşıma araçlarında bulaş riskini yüzde 1'e düşürmek mümkün Maske ve sosyal mesafe ile toplu taşıma araçlarında bulaş riskini yüzde 1'e düşürmek mümkün         
11:49
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ'nin uçuşlarına dair yeni görüntüler paylaşıldı Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ'nin uçuşlarına dair yeni görüntüler paylaşıldı         
10:59
Son Dakika: İstanbul'da metroda intihar: Raylara atlayan kişi kurtarılamadı Son Dakika: İstanbul'da metroda intihar: Raylara atlayan kişi kurtarılamadı         
09:40
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 17:21:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: OTSO Başkanı Şahin: "Bizim çikolatalarımız Avrupa ürünlerine göre daha kaliteli ve hijyenik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei