OTSO Başkanı Şahin'den Karadeniz için yatırım talebi - Son Dakika

OTSO Başkanı Şahin'den Karadeniz için yatırım talebi

19.11.2020 12:27
OTSO Başkanı Şahin'den Karadeniz için yatırım talebi, System.String[]

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin'in, bölge açısından önemli 3 yatırımla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rapor sunduğu bildirildi.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin'in, bölge açısından önemli 3 yatırımla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rapor sunduğu bildirildi.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'na video konferans üzerinden katıldı.

Toplantıda ilin sorunlarını yazılı bir metin halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileten Şahin, raporda Samsun-Sarp Demiryolu Projesi, Karadeniz Akdeniz Yolu, ilin liman sorununun çözülmesi ve üyelerden gelen talepleri dile getirdi.

Şahin, bölge adına fındık politikasına verdikleri destekten dolayı Erdoğan'a şükranlarını ileterek, 21-24 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen Türkiye Demiryolu Zirvesinden, bölge olarak umutla bekledikleri Samsun-Sarp Demiryolu Projesi ile ilgili bir sonuç çıkmadığını aktardı.

Samsun-Sarp Demiryolu Projesi'nin, Orta Karadeniz'den Karadeniz'in doğu ucuna kadar, Türkiye'nin kuzeyinde Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerini doğrudan birbirine bağladığı gibi anılan illere komşu illerin ekonomisini de olumlu etkileyeceğini belirten Şahin, bu projenin neticelenmesinin başta istihdam olmak üzere ekonomik sorunların çözümünde önemli bir katkı sağlayacağını, yaratacağı istihdam olanakları sayesinde tersine göçün başlayacağını ifade etti.

Şahin, 2008 yılında ihalesi yapılan Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin tamamlanarak hizmete açılmasının Ordu, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş ve Hatay illerini doğrudan etkilerken, dolaylı olarak 50 vilayeti etkileyen bir yol konumunda olacağını belirterek, söz konusu projenin tamamlanmasıyla Ordu'nun lojistik bir merkez haline dönüşeceğine dikkati çekti.

Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere yapılacak ihracatlarda Ordu'nun önemli bir rol üstleneceğini dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Özellikle Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki ihraç ürünlerinin Karadeniz'e ulaştırılmasında büyük kolaylık sağlayacak bu durum ülke ekonomisine de önemli katkı sağlayacaktır. Ayrıca ihraç edilecek ürünler, sanayicilerimiz tarafından Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere daha kolay şekilde ulaştırılacaktır. Ordu-Giresun havaalanından sonra ilimize ve bölgemize yapılan en değerli yatırım olan bu projenin bu yıl sonunda tamamlanması ve hizmete açılması konusunda desteklerinizi arz ve talep ediyoruz."

Şahin, Ordu'nun sahili olup, limanı olmayan tek il olduğunu ifade ederek, liman yatırımının bir an önce kente kazandırılmasını talep ettiğini kaydetti.

Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz, Ordu, Otso, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi OTSO Başkanı Şahin'den Karadeniz için yatırım talebi - Son Dakika Ekonomi


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