OTSO Başkanı Şahin'den Türk Eximbank Ofisi talebi

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Türk Eximbank Ordu İrtibat Ofisi'nin kente kazandırılmasını talep etti.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında, diğer Karadeniz Bölgesi oda ve borsa başkanlarıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirilen toplantıya katıldı.



Toplantıda, bu zamana kadar üyelerden gelen sorunları ve sıkıntıları ileten Şahin, Ordu'nun ihracat gerçekleştiren ve Karadeniz İhracatçılar Birliğine kaydı bulunan 150 firması bulunduğunu, merkez adresi Ordu'da bulunan firmaların 2018 yılında 204 milyon 167 bin 813 dolar, 2019 yılında ise 245 milyon 889 bin 949 dolar ihracat geliri elde ettiğinin görülmekte olduğunu aktardı.

Şahin, Ordu'nun, Türkiye genelinde en çok ihracat yapılan 42'nci il konumunda olduğuna dikkati çekerek, "İlimiz 2013 yılında büyükşehir statüsü kazanmış ve 5'inci yatırım teşvik bölgesinde yer almakta olup, arazi varlığı ve yaşanılabilirlik kriterleri de dahil olmak üzere yatırımcıların tercih ettiği nadide illerimiz arasında yerini almaktadır. Karadeniz- Akdeniz Yolu Projesinin tamamlanması ile ilimizin lojistik üs olmakla birlikte, üretim ve ihracat potansiyelinin de artacağı aşikardır." ifadesini kullandı.

Şehre Türk Eximbank Ordu İrtibat Ofisi'nin kazandırılmasını talep eden Şahin, şunları kaydetti:

"İlimizde üyelerimizin ve özellikle ülkemizin ekonomik kalkınmasında büyük rol oynayan ihracatçı firmalarımızın desteklenebilmesi, bilgi ve finansmana erişim imkanlarının artırılabilmesi için Türk Eximbank Ordu İrtibat Ofisi'nin ilimize kazandırılmasını sizlerden talep ediyoruz. Ayrıca Ordu Ticaret ve Sanayi Odası olarak Eximbank İrtibat Ofisi'nin ilimize kazandırılması için odamız hizmet binasında bila ücret ile ofis tahsisi gerçekleştirebileceğimizi ifade etmek istiyorum."