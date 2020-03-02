OTSO çikolata uzmanı arıyor - Son Dakika
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OTSO çikolata uzmanı arıyor

6 saat önce

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) bünyesinde açılacak olan Butik Çikolata Uzmanı Eğitim Kursu başvuruları başladı.

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Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) bünyesinde açılacak olan Butik Çikolata Uzmanı Eğitim Kursu başvuruları başladı.


OTSO 12-15 kişilik gruplar için 3 saat süreli workshop eğitimi, farkındalık oluşturucu 3 gün süreli başlangıç eğitimi, 10 gün süreli usta eğitimi ve 25 gün süreli Milli Eğitim Bakanlığı sertifikalı butik çikolata eğitimi vermeye başladı.


OTSO Akademisi bünyesinde verilecek olan eğitimler için başvuruların oda binasından şahsen veya telefonundan ya da mail adresinden bilgi alınarak yapılabileceği açıklandı. - ORDU

milli eğitim bakanlığı, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:09 Kaynak: İHA
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