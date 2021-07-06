Ordu'dan 6 firma "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde yer aldı

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) hazırladığı " Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde yer alan Ordu'daki firmalara teşekkür etti.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, oda üyelerinden söz konusu listeye giren Gürsoy Tarımsal Ürünler Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Altaş Yağ Su ve Tarım Ürünleri Gıda İnşaat Otomotiv Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Çamsan Ordu Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi firmalarını kutladı.

İSO tarafından daha önce açıklanan ilk 500 sanayi kuruluşu arasında oda üyesi 3 firmanın yer aldığını ve kendilerini gururlandırdığını belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Şimdi ise yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen İSO tarafından açıklanan ikinci 500 sanayi kuruluşu listesinde ilimizden 3'ü odamız üyesi toplamda 6 firma yer alması bizleri yeniden gururlandırdı. İlimizin tanınması, ekonomik anlamda güçlenmesi, istihdama katkı sağlanması ve geleceğe emin adımlarla ilerlemesi adına bu sanayi kuruluşlarımızın listeye girmesi bizleri son derece mutlu etmiştir."

Türkiye'de ve tüm dünyada devam eden salgının bir an önce bitmesini ve normalleşme dönemini en iyi şekilde atlatarak önlerindeki yıllarda daha fazla firmanın listede yer bulmasını temenni eden Şahin, OTSO olarak sanayi kuruluşlarının her zaman yanında olduklarını, bundan sonra da olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Şahin, yönetim kurulu ve çalışma arkadaşları adına İSO tarafından açıklanan listelere adını yazdıran üye firmalar ve kent ile ülke ekonomisine katkı sağlayan sanayi kuruluşlarını tebrik etti.