OTSO'dan esnaf ve tüccara kredi desteği çağrısı - Son Dakika

OTSO'dan esnaf ve tüccara kredi desteği çağrısı

18.02.2021 10:10
OTSO'dan esnaf ve tüccara kredi desteği çağrısı, System.String[]

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, pandemi döneminde birçok tüccar ve esnafın zor durumda olduğunu belirterek, bu meslek kollarına faizsiz kredi verilmesi gerektiğini, yine bu süreçte zincir marketlerin gıda dışında ürün satmaması gerektiğini söyledi.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, pandemi döneminde birçok tüccar ve esnafın zor durumda olduğunu belirterek, bu meslek kollarına faizsiz kredi verilmesi gerektiğini, yine bu süreçte zincir marketlerin gıda dışında ürün satmaması gerektiğini söyledi.

Pandeminin sadece ülkeyi değil tüm dünyayı etkilediğini vurgulayan Şahin, kafeteryalar, yeme içme yerleri paket servis, giyim ve diğer sektörlerin bu süreçte online sistemle çalıştığını ancak çok sayıda tüccar ve esnafın iş yapamadığını söyledi. Şahin, "Yine de Türkiye'de yandık, bittik, öldük demeyelim. Diğer ülkelere bakıyoruz. Onlarda da durum aynı hatta daha kötü. Dünya sıkıntıda. Örneğin Fransa, pandemiden çok etkilendi. Sağlık açısından baktığımızda en iyi 8. ülkeyiz. Birçok ülkeye sağlık malzemesi gönderdik. Bu dönemi en az hasarla atlatmamız lazım" dedi.

"Esnaf ve tüccara nefes kredisi verilmeli"

Pandemi döneminde tüccar ve esnafın en çok faizsiz krediye ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Şahin, şöyle konuştu:

"Pandemi döneminde devletimiz birçok tüccar ve esnafımıza hibe ve kredi desteğinde bulundu. Ancak bazı tüccar ve esnafımız uzun süredir çalışamadığı için bu destek yeterli olmamış olabilir. Bu yüzden Kredi Garanti Fonu Destekli krediler, Nefes kredisi gibi desteklerin tüccar ve esnafımıza verilmesi lazım. Faizsiz krediler ile tüccar ve esnafımız bir nebze de olsun rahatlayabilir. Ama bu noktada sicil affı da önemli. Çünkü durumu iyi olan tüccar ve esnafımız zaten krediye ulaşabiliyor. Krediye ulaşamayanlar için de sicil affı en azından bu pandemi döneminde çıkarılabilir. Geçen sefer ki gibi bir nefes kredisi verilirse, tüccar ve esnafımız önümüzdeki Nisan-Mayıs ayını getirir. Zaten Mayıs ayından sonra pandeminin söneceğine inanıyorum. Belki sıfırlanmaz ama en azından maskeyle serbest dolaşım başlar. En azından her yer açık olur. Bu sayede de tüccar ve esnafımız da rahatlar. Örneğin, sahildeki bütün kafeteryalar kapalı. Burada yüzlerce çalışanlar var. Diğer iş yerleri de aynı şekilde tam anlamıyla çalışamıyor. En azından pandemi hafiflerse, iş yerleri açılır yeniden normale döneriz."

"Zincir marketler gıda dışında ürün satmamalı"

Pandemi süresince zincir marketlerin gıda ürünü dışında ürün satmaması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Pandemi kısıtları nedeniyle vatandaşlar ihtiyaçlarını hafta sonları açık olan marketlerden karşılıyor. Bu durum da yüzlerce ürünün satıldığı sektörlerde ticaret yapan üyelerimizin mağduriyetine yol açıyor. Hükümetimiz tekel ürünleri konusunda haksız rekabetin önüne geçerek, marketlerde cumartesi ve pazar günleri tekel ürünü satışlarını yasakladı. Aynı şekilde tuhafiyeciden, çorapçıya, hırdavatçıdan, bebe mağazalarına, kırtasiyeciden, elektronik eşya satıcısına, beyaz eşyadan giyim ve tekstil ürünlerine, zücaciyeden medikal malzemeleri gibi birçok ürün zincir marketlerde satılmamalıdır. Hafta sonu dükkanını açamayan tüccarlarımıza da sahip çıkmamız gerekiyor. Ekonomimiz tüm işletmelerimizin kazanması ile ayakta durabilir. Bu nedenle zincir marketlerde pandemi süresince gıda dışı ürün satmamalıdır" diye konuştu. - ORDU

OTSO'dan esnaf ve tüccara kredi desteği çağrısı

Türkiye, Kredi, Esnaf, Otso, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi OTSO'dan esnaf ve tüccara kredi desteği çağrısı - Son Dakika Ekonomi


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