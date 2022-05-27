OTSO'dan, Ordu TOBB Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'ne ziyaret - Son Dakika
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OTSO'dan, Ordu TOBB Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'ne ziyaret

27.05.2022 13:22
OTSO'dan, Ordu TOBB Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'ne ziyaret

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (OTSO) Servet Şahin, Ordu TOBB Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (OTSO) Servet Şahin, Ordu TOBB Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

OTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Şahin, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, OTSO Meclis Başkanı Levent Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri ile OTSO tarafından kente kazandırılan okula ziyaret gerçekleştirdi.

Şahin, 64 derslik, 9 alanda 54 laboratuvar ve meslek atölyesi, 150 kişi kapasiteli çok amaçlı salon, 150 kişilik pansiyon binası, kütüphane ve sanat sokağı, 500 metrekare açık spor sahasını kapsayan ve toplamda 27 bin metrekare kapalı alana sahip Türkiye'nin en iyi 10 okulundan birini gezdiklerini belirtti.

Okulun öğretmenleri ve öğrencilerinin son derece çalışkan olduğunu vurgulayan Şahin, "Örneğin, Ankara Uzay Teknik Lisesi'nin 1 milyon 300 bin liraya sıra, masa, sandalye, dolap gibi donanım işini aldılar. Okulumuz şu anda fabrika gibi çalışarak sipariş alıyor. Bizler belki ilerleyen yıllarda olmayabiliriz ama ben bu okulun bütçesinin 50-100 milyon lira olacağına inanıyorum. Çünkü bu kadro, bu hırs, azim değişmediği müddetçe bu olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Liseden mezun olan öğrencilerin işinin hazır olduğunun altını çizen Şahin, okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Servet Şahin, Türkiye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OTSO'dan, Ordu TOBB Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'ne ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: OTSO'dan, Ordu TOBB Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'ne ziyaret - Son Dakika
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