OTSO: "Sigorta prim desteği devam etmelidir" - Son Dakika
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OTSO: "Sigorta prim desteği devam etmelidir"

6 saat önce

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, gelişmişlik endeksi düşük illerde faaliyet gösteren işletmeleri ilgilendiren ilave sigorta prim desteğinin devam etmesi gerektiğini belirtti.

OTSO:

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, gelişmişlik endeksi düşük illerde faaliyet gösteren işletmeleri ilgilendiren ilave sigorta prim desteğinin devam etmesi gerektiğini belirtti.


Konu ile ilgili açıklama yapan Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, sosyoekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan illerde üretim ve istihdamı artırmak amacıyla, 5 puanlık sigorta primi Hazine desteğine ilave olarak prime esas kazancın alt sınırı üzerinden 6 puana kadar ilave prim indiriminden yararlanma süresinin 31 Aralık 2019 tarihinde son bulduğunu söyledi.


Şahin, "İlave 6 puan sigorta primi indirimi için geri kalmış vilayetlerde faaliyet gösteren işletmelerimizin kapasitelerini koruma/artırma ve istihdamını muhafaza edebilmesi açısından günün koşulları da hesaplanmak kaydıyla devam ettirilmesinde yarar vardır. Bu ekonomik şartları göz önünde bulundurursak sigorta prim desteğinin uzatılması gerekmektedir" dedi. - ORDU

Sigorta, Ordu, prim, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:48 Kaynak: İHA
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