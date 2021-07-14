Ottan beklenen verimi alamayan çiftçi silajlık mısıra yöneldi

MUŞ - Muş'ta bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle ottan verim alamayan çiftçi, çareyi silajlık mısır ekiminde aramaya başladı.

Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yeteri yağışın yaşanmaması ot verimini düşürdü. Ot fiyatlarında yaşanan artışla alternatif yol arayan çiftçiler, ot ve yonca tarlalarında ikinci ürün olarak silajlık mısır ekmeye başladı. Samanın yanında hayvanları silajlık mısırla beslemeyi düşünen çiftçiler, mısır ekimine ağırlık verdi. Merkeze bağlı Özdilek köyünde 250 dönüm alanda silajlık mısır ekimi yapan çiftçilerden Yunus Baytak, 1970'ten bu yana çiftçilikle uğraştığını söyledi. Kuraklıktan en çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin etkilendiğini ifade eden Baytak, "İlkbahar mevsiminden bu yana yağış yağmadı. Yem bitkisi olarak yoncalarımız bu sene daha önceki yıllara göre zayıfladı. Yüzde 50 verim kaybı oluştu. Bu aradaki boşluğu doldurabilmek için boş alanlarımızı, zayıf olan yoncalarımızın yerini biçtikten sonra ikinci ürün olarak çoğunlukla silajlık mısır ekimi yaparak değerlendirdik. Geçen yıl 50 dönüm silajlık mısır ekmiştim. Bu sene ihtiyaç fazla olduğu için 250 dönüm mısır ekimi yaptım. Bu sene köy olarak bin dönüm civarında silajlık mısır ekimi yapılmıştır. Yem ihtiyacımızı kısmi olarak buradan karşılıyoruz. Yine de ister istemez kuru yem almak zorundayız. Silajlık mısır ekiminde civar köylerde de aynı şekilde artış olmuştur. Bu da ihtiyaçtan dolayıdır" dedi.

Hayvancılıkla uğraşan ve silajlık mısır ekimi yapan çiftçilerden Maşallah Eski ise "Bu yıl kurak geçiyor. Hayvancılıkla uğraştığımız için samana ihtiyacımız var. O yüzden saman olmadığı için mısıra yöneldik. Şu anda tek çaremiz mısır kaldı. Mısırdan verim elde ederiz diye ümit ediyoruz çünkü başka bir çaremiz yok" diye konuştu.