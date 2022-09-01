Kanada, Ülke Genelinde İntihar Önleme Yardım Hattını Hizmete Sunacak

OTTAWA, 1 Eylül (Xinhua) -- Kanada Radyo-Televizyon ve Telekomünikasyon Komisyonu (CRTC) Çarşamba günü, ülke genelinde üç haneli intihar önleme ve ruh sağlığı krizi yardım hattının 2023 yılında faaliyete geçeceğini bildirdi. CRTC, 30 Kasım 2023'te Kanada genelinde hizmete girecek olan yardım hattı için 9-8-8 telefon numarasının seçildiğini bildirdi. Acil ruh sağlığı krizi yaşayan ve intihar önleme müdahalesine ihtiyacı olan Kanadalılar bu numarayı arayabilecek veya buraya SMS gönderebilecek. Telefon ve kablosuz hizmet sağlayıcıları tarafından hizmete açıldığında, 9-8-8'e yapılan aramaların ve gönderilen SMS mesajlarının ücretsiz olarak bir ruh sağlığı krizi veya intihar önleme servisine yönlendirileceğini belirten CRTC, 9-8-8'e SMS mesajı gönderebilmenin güvenli bir şekilde arama yapamayan veya mesajlaşmayı tercih eden krizdeki kişilerin danışmanlık alabilmelerine imkan vereceğini kaydetti. Aynı hatırlaması kolay üç haneli yardım hattı Amerika Birleşik Devletleri'nde de hizmete sunulmuştu. Kanada'da ruh sağlığı sorunları yaşayan kişiler halen, ücretsiz 1-833-456-4566 numaralı telefonu arayarak "Talk Suicide Canada" danışmanlık hattından yardım alabiliyorlar. Kanada'da 2017 ve 2019 yılları arasında her yıl yaklaşık 4.500 kişi intihar ederek yaşamına son verdi. Bu, her gün yaklaşık 12 kişinin intihar nedeniyle öldüğü anlamına geliyor. CRTC'ye göre, erkekler, gençler, 45 ila 59 yaşları arasındakiler, LGBTQ2 topluluğu kapsamında tanımlananlar ve bazı yerli topluluklar dahil olmak üzere bazı popülasyonlarda daha yüksek intihar oranları ve riski görülüyor.