Kanada, Ülke Genelinde İntihar Önleme Yardım Hattını Hizmete Sunacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kanada, Ülke Genelinde İntihar Önleme Yardım Hattını Hizmete Sunacak

01.09.2022 11:42
Kanada, Ülke Genelinde İntihar Önleme Yardım Hattını Hizmete Sunacak

OTTAWA, 1 Eylül (Xinhua) -- Kanada Radyo-Televizyon ve Telekomünikasyon Komisyonu (CRTC) Çarşamba günü, ülke genelinde üç haneli intihar önleme ve ruh sağlığı krizi yardım hattının 2023 yılında faaliyete geçeceğini bildirdi.

OTTAWA, 1 Eylül (Xinhua) -- Kanada Radyo-Televizyon ve Telekomünikasyon Komisyonu (CRTC) Çarşamba günü, ülke genelinde üç haneli intihar önleme ve ruh sağlığı krizi yardım hattının 2023 yılında faaliyete geçeceğini bildirdi. CRTC, 30 Kasım 2023'te Kanada genelinde hizmete girecek olan yardım hattı için 9-8-8 telefon numarasının seçildiğini bildirdi. Acil ruh sağlığı krizi yaşayan ve intihar önleme müdahalesine ihtiyacı olan Kanadalılar bu numarayı arayabilecek veya buraya SMS gönderebilecek. Telefon ve kablosuz hizmet sağlayıcıları tarafından hizmete açıldığında, 9-8-8'e yapılan aramaların ve gönderilen SMS mesajlarının ücretsiz olarak bir ruh sağlığı krizi veya intihar önleme servisine yönlendirileceğini belirten CRTC, 9-8-8'e SMS mesajı gönderebilmenin güvenli bir şekilde arama yapamayan veya mesajlaşmayı tercih eden krizdeki kişilerin danışmanlık alabilmelerine imkan vereceğini kaydetti. Aynı hatırlaması kolay üç haneli yardım hattı Amerika Birleşik Devletleri'nde de hizmete sunulmuştu. Kanada'da ruh sağlığı sorunları yaşayan kişiler halen, ücretsiz 1-833-456-4566 numaralı telefonu arayarak "Talk Suicide Canada" danışmanlık hattından yardım alabiliyorlar. Kanada'da 2017 ve 2019 yılları arasında her yıl yaklaşık 4.500 kişi intihar ederek yaşamına son verdi. Bu, her gün yaklaşık 12 kişinin intihar nedeniyle öldüğü anlamına geliyor. CRTC'ye göre, erkekler, gençler, 45 ila 59 yaşları arasındakiler, LGBTQ2 topluluğu kapsamında tanımlananlar ve bazı yerli topluluklar dahil olmak üzere bazı popülasyonlarda daha yüksek intihar oranları ve riski görülüyor.

YORUMLAR
500
Türkiye Satranç Federasyonu satrancın ilkokulda zorunlu ders olmasını hedefliyor Türkiye Satranç Federasyonu satrancın ilkokulda zorunlu ders olmasını hedefliyor Xi'den Samoa'nın Yeniden Atanan Devlet Başkanına Tebrik Xi'den Samoa'nın Yeniden Atanan Devlet Başkanına Tebrik
Kaynak: Xinhua

Togo Cumhuriyeti, Kanada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada, Ülke Genelinde İntihar Önleme Yardım Hattını Hizmete Sunacak - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
11:31 Altında düşüş sürüyor! Gram altın 994 liradan alıcı buluyor
11:20 Dolardan yeni rekor! 2022'nin en yüksek seviyesini çıktı
11:00 Celal Şengör, "dini değerleri alenen aşağılama" iddiasıyla ifadeye çağrıldı
11:01 Adı Fenerbahçe ile anılan Maxi Gomez bugün İstanbul'a geliyor
10:51 Müge Anlı ile Tatlı Sert'te dikkat çeken olay! Evli muavine kaçan Ayşe Bağcı'ya yaşadıklarından sonra ailesi sahip çıktı
10:45 Rusya'da bir şüpheli ölüm daha! Dev petrol şirketinin sahibi camdan düşerek yaşamını yitirdi
10:45 Bebeğini çarşafa sarıp ölümüne neden olan anne müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı! İstinaf beraatine karar verdi
10:35 Fenerbahçe, Chelsea ile yollarını ayıran orta saha oyuncusu Ross Barkley'i gündemine aldı
10:38 Kötü hastalıklara yakalanma riski çok yüksek! Kan grubu A olanların beyin kanaması geçirme riski 5 kat daha fazla çıktı
10:34 İsrail'de dünya tarihine ışık tutacak keşif! 500 bin yıllık dev fildişi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 11:43:33. #1.13#
SON DAKİKA: Kanada, Ülke Genelinde İntihar Önleme Yardım Hattını Hizmete Sunacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement