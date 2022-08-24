Kanada 2025'ten İtibaren Almanya'ya Yeşil Hidrojen İhraç Edecek - Son Dakika
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Kanada 2025'ten İtibaren Almanya'ya Yeşil Hidrojen İhraç Edecek

24.08.2022 17:51
Kanada 2025'ten İtibaren Almanya'ya Yeşil Hidrojen İhraç Edecek

OTTAWA, 24 Ağustos (Xinhua) -- Kanada ile Almanya Salı günü, ilk sevkiyatın 2025 gibi erken bir tarihte başlayacağı bir yeşil hidrojen transatlantik tedarik zincirinin kurulması amacıyla bir anlaşma imzaladı.

OTTAWA, 24 Ağustos (Xinhua) -- Kanada ile Almanya Salı günü, ilk sevkiyatın 2025 gibi erken bir tarihte başlayacağı bir yeşil hidrojen transatlantik tedarik zincirinin kurulması amacıyla bir anlaşma imzaladı.

Kanada Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanan basın açıklamasına göre, Kanada hidrojeninin Almanya'ya ihracatında iki ülkenin işbirliğini öngören Ortak Niyet Beyanı'nın imzalanması, Almanya'nın enerji güvenliğini artıracak.

Anlaşmada Kanada'nın ne kadar hidrojen üreteceği ve Almanya'ya ne kadar sevk edeceği yer almıyor. Merkezi Kanada'daki Newfoundland'de bulunan bir şirketin sıfır emisyonlu "yeşil" hidrojen üretimi için rüzgar enerjisi kullanması bekleniyor.

Kanada Doğal Kaynaklar Bakanı Jonathan Wilkinson, "Hidrojenin potansiyelini ortaya çıkarmak, emisyon azaltımı için yurtiçinde fırsatlar yaratmanın yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki ülkelere temiz enerji tedarik edebileceğimiz, bir ihracat fırsatı olarak potansiyelinden dolayı da hükümetimizin sürdürülebilir bir ekonomik gelecek planının önemli bir parçasıdır" dedi.

Almanya Başbakan Yardımcısı Robert Habeck ise, "Kanada ve Almanya arasındaki Hidrojen İttifakı, yeşil hidrojenin uluslararası pazara sunulmasını hızlandırdığımız ve yeni transatlantik işbirliğinin önünü açtığımız için önemli bir kilometre taşıdır" dedi ve şöyle devam etti: "Özellikle, yeşil hidrojen için bir transatlantik tedarik zinciri oluşturmayı hedefliyoruz. Kanada'dan Almanya'ya ilk sevkiyatlar 2025 gibi erken bir tarihte başlayacak."

Açıklamada, bu anlaşmanın Almanya ve Kanada hükümetlerinin, ülkelerindeki özel sektöre ve daha alt düzeylerdeki liderlere, her iki ülkede hidrojen değer zincirine yatırımı kolaylaştıracak ve teşvik edecek bir politika ve düzenleyici ortam konusunda kararlı olduklarına dair net bir mesaj gönderdiği de belirtildi.

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Kaynak: Xinhua

Almanya, Kanada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada 2025'ten İtibaren Almanya'ya Yeşil Hidrojen İhraç Edecek - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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