Kanada'da Bıçaklı Saldırılarda 10 Kişi Öldü, 15 Kişi Yaralandı

OTTAWA, 5 Eylül (Xinhua) -- Kanada polisi Pazar günü yaptığı açıklamada, ülkenin Saskatchewan eyaletinde birden fazla yerde meydana gelen bıçaklı saldırılarda 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 15 kişinin yaralanıp hastaneye kaldırıldığını söyledi. Kanada Kraliyet Atlı Polisi düzenlediği basın toplantısında olayların Kanada'nın iç kesimindeki eyalete bağlı James Smith Cree Nation ve Weldon'da 13 farklı konumda gerçekleştiğini ve iki şüphelinin peşinde olduklarını açıkladı. Şüphelilerin yerlerinin bilinmediğini kaydeden polis, saldırıların son yıllarda karşılaştıkları en büyük ve en önemli olaylardan biri olduğu için Saskatchewan'da bulunan herkesin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Rastgele bıçaklama olaylarının şüphelileri için eyalet çapında çıkarılan tehlikeli kişiler uyarısı, komşu eyaletler Manitoba ve Alberta'ya da genişletildi. Saskatchewan genelinde polis kontrol noktaları oluşturuldu. James Smith Cree Nation, Weldon'ın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda, Prince Albert'inse yaklaşık 60 kilometre güneydoğusunda bulunuyor. James Smith Cree Nation yerel hükümetinin ilan ettiği olağanüstü hal, 30 Eylül 17.00 'ye kadar ( 1 Ekim TSİ 02.00) yürürlükte kalacak.