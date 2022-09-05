Kanada'da Bıçaklı Saldırılarda 10 Kişi Öldü, 15 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kanada'da Bıçaklı Saldırılarda 10 Kişi Öldü, 15 Kişi Yaralandı

05.09.2022 10:39
Kanada'da Bıçaklı Saldırılarda 10 Kişi Öldü, 15 Kişi Yaralandı

OTTAWA, 5 Eylül (Xinhua) -- Kanada polisi Pazar günü yaptığı açıklamada, ülkenin Saskatchewan eyaletinde birden fazla yerde meydana gelen bıçaklı saldırılarda 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 15 kişinin yaralanıp hastaneye kaldırıldığını söyledi.

OTTAWA, 5 Eylül (Xinhua) -- Kanada polisi Pazar günü yaptığı açıklamada, ülkenin Saskatchewan eyaletinde birden fazla yerde meydana gelen bıçaklı saldırılarda 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 15 kişinin yaralanıp hastaneye kaldırıldığını söyledi. Kanada Kraliyet Atlı Polisi düzenlediği basın toplantısında olayların Kanada'nın iç kesimindeki eyalete bağlı James Smith Cree Nation ve Weldon'da 13 farklı konumda gerçekleştiğini ve iki şüphelinin peşinde olduklarını açıkladı. Şüphelilerin yerlerinin bilinmediğini kaydeden polis, saldırıların son yıllarda karşılaştıkları en büyük ve en önemli olaylardan biri olduğu için Saskatchewan'da bulunan herkesin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Rastgele bıçaklama olaylarının şüphelileri için eyalet çapında çıkarılan tehlikeli kişiler uyarısı, komşu eyaletler Manitoba ve Alberta'ya da genişletildi. Saskatchewan genelinde polis kontrol noktaları oluşturuldu. James Smith Cree Nation, Weldon'ın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda, Prince Albert'inse yaklaşık 60 kilometre güneydoğusunda bulunuyor. James Smith Cree Nation yerel hükümetinin ilan ettiği olağanüstü hal, 30 Eylül 17.00 'ye kadar ( 1 Ekim TSİ 02.00) yürürlükte kalacak.

YORUMLAR
500
Başkan Tütüncü: 'Yeşilırmak Caddesindeki mülkiyet sorununda tünelin ucundaki ışık göründü' Başkan Tütüncü: 'Yeşilırmak Caddesindeki mülkiyet sorununda tünelin ucundaki ışık göründü' Başkan Işıksu: 'Daha güzel günlere birlikte yürüyoruz' Başkan Işıksu: 'Daha güzel günlere birlikte yürüyoruz' Türkiye'de İlk Kez Omurilik Felciyle Uluslararası Mücadele Sempozyumu Düzenlendi: Hastalar Egzersiz ve Kontrollerini Hiç Bırakmamalı Türkiye'de İlk Kez Omurilik Felciyle Uluslararası Mücadele Sempozyumu Düzenlendi: Hastalar Egzersiz ve Kontrollerini Hiç Bırakmamalı
Kaynak: Xinhua

Kanada, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada'da Bıçaklı Saldırılarda 10 Kişi Öldü, 15 Kişi Yaralandı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
16:42 Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı! Jesus yeni transferin üzerine çizik atarak kadroya almadı
16:25 Beşiktaş'tan skandal Ankaragücü maçı hakkında yeni açıklama: Josef'in kırmızısını iptal edin
16:07 Hayatını kaybeden müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'e görkemli veda!
16:07 Türkiye'nin en küçük nüfuslu ilçesi Konya Yalıhüyük oldu: Nüfusu yalnızca 1500 kişiden oluşuyor
16:08 Mustafa Sarıgül'den öğretmenlere ses getirecek vaatler! Eğer iktidara gelirse hepsini yapacağını söyledi
15:45 Türk SİHA'ları Rusya'yı çevreliyor! Avrupa ülkeleri üstün özellikli Bayraktar TB2 için sıraya dizildi
15:38 Bakan Soylu, Diyarbakır'da Kürtçe müzik eşliğinde halay çekti
15:20 Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı gündem oldu!
15:18 Rusya'dan kış öncesi büyük rest! Yaptırımlar kaldırılıncaya dek doğal gaz satışı durduruldu
15:10 Ankaragücü karşılaşmasında Beşiktaşlı futbolculara saldıran şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 16:50:44. #1.11#
SON DAKİKA: Kanada'da Bıçaklı Saldırılarda 10 Kişi Öldü, 15 Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement