Üye Girişi
Ottawa Belediye Başkanı, el konulan protestocu araçlarını satmak istiyor - Son Dakika

Ottawa Belediye Başkanı, el konulan protestocu araçlarını satmak istiyor

21.02.2022 16:07
Ottawa Belediye Başkanı, el konulan protestocu araçlarını satmak istiyor

Kanada'nın başkenti Ottawa'nın Belediye Başkanı Jim Watson, güvenlik güçlerinin Kovid-19 kısıtlamaları ve aşı karşıtı eylemcilerin protestolarına karşı başlattığı operasyonda el konulan araçları satmak istediğini açıkladı.

Kanada'nın başkenti Ottawa'nın Belediye Başkanı Jim Watson, güvenlik güçlerinin Kovid-19 kısıtlamaları ve aşı karşıtı eylemcilerin protestolarına karşı başlattığı operasyonda el konulan araçları satmak istediğini açıkladı.

Watson, CBS televizyonunda verdiği röportajda, protestoların yol açtığı masrafın karşılanması için polisin eyleme müdahalesinde el konulan araçların satılması gerektiğini söyledi.

"Bu araçlara el koyarak satmaya hakkımız var." diyen Watson, federal hükümet tarafından geçen hafta yürürlüğe sokulan acil eylem yasasının bu hakkı kendilerine verdiğini ifade etti.

Ottawa Belediye Başkanı, "Satıldıklarını görmek istiyorum, toplumumuzda bu kadar rahatsızlığa ve sıkıntıya yol açan bu kişilere geri vermek istemiyorum." dedi.

Güvenlik güçlerinin cuma akşamı başlattıkları operasyonlarda gösterdiği profesyonellikten memnuniyet duyduğunu vurgulayan Watson, sorumsuz protestocuların polise mukavemet göstermesinden endişe duyduğunu dile getirdi.

Jim Watson, benzer eylemlerin yeniden düzenlenmemesi için önlem alacaklarını belirterek, "Artık Ottawa'ya gelip kenti 4 hafta boyunca işgal edemezsiniz." ifadesini kullandı.

Polisin 18 Şubat Cuma akşamı başlattığı operasyonda, parlamento ve senato binası ile devlet kurumlarının çevresindeki protestoculara ait araçlar çekilmiş, 190'dan fazla eylemci gözaltına alınmıştı.

Ottawa polisi, eylemin başından bu yana 4 bine yakın trafik kuralı ihlal cezası keserken, 22 araç plakasına el konuldu ve 11 Ticari Araç Operatörü Ruhsatı da askıya alındı.

YORUMLAR
500
Ottawa Belediye Başkanı, el konulan protestocu araçlarını satmak istiyor Ottawa Belediye Başkanı, el konulan protestocu araçlarını satmak istiyor Kanada polisinin aşı karşıtı protestoculara yönelik operasyonları sürüyor Kanada polisinin aşı karşıtı protestoculara yönelik operasyonları sürüyor Son dakika haberleri... Kanada polisi aşı karşıtı protestoculara karşı biber gazı kullandı Son dakika haberleri... Kanada polisi aşı karşıtı protestoculara karşı biber gazı kullandı

Tragger, Kanada, Ottawa, CBS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ottawa Belediye Başkanı, el konulan protestocu araçlarını satmak istiyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:59 Son Dakika: Ukrayna'ya bağlı silahlı araçlar imha edildi! 5 kişi öldürüldü
15:45 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
15:45 ABD ortaya çıkardı! Putin'in 'Z' ordusu savaşa hazır
15:42 İYİ Parti Lideri, Mersin'de kendisine uzatılan elektrik faturasını gördü ve kendini tutamadı: Oooovv... bu ne ya?
15:41 Yayıncı kuruluş bir türlü belirlenemedi! Süper Lig ihalesi için Perşembe günü toplantı olacak
15:35 HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç: Yolsuzluğa karşı 'Nereden Buldun Yasası'nı çıkaralım
15:19 Oyuncak cinsel organ çalmak isteyen hırsız, kendisini engellemeye çalışan dükkanın sahibine önce cinsel saldırıda bulundu, sonra öldürdü!
15:15 30 dakikada kendi kalesine 3 gol attı!
15:09 İngiltere'de kısıtlamalar kalktı! Bilim Kurulu üyeleri isyan etti: İnsanların üçte birini öldürecek
15:08 Yeni elektrik tarifesinde düzenlemenin ayrıntıları açıklandı: Evlerde yüzde 10-18 indirim geliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 16:14:17. #1.13#
SON DAKİKA: Ottawa Belediye Başkanı, el konulan protestocu araçlarını satmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement