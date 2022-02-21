Ottawa Belediye Başkanı, el konulan protestocu araçlarını satmak istiyor - Son Dakika

Kanada'nın başkenti Ottawa'nın Belediye Başkanı Jim Watson, güvenlik güçlerinin Kovid-19 kısıtlamaları ve aşı karşıtı eylemcilerin protestolarına karşı başlattığı operasyonda el konulan araçları satmak istediğini açıkladı.

Watson, CBS televizyonunda verdiği röportajda, protestoların yol açtığı masrafın karşılanması için polisin eyleme müdahalesinde el konulan araçların satılması gerektiğini söyledi.

"Bu araçlara el koyarak satmaya hakkımız var." diyen Watson, federal hükümet tarafından geçen hafta yürürlüğe sokulan acil eylem yasasının bu hakkı kendilerine verdiğini ifade etti.

Ottawa Belediye Başkanı, "Satıldıklarını görmek istiyorum, toplumumuzda bu kadar rahatsızlığa ve sıkıntıya yol açan bu kişilere geri vermek istemiyorum." dedi.

Güvenlik güçlerinin cuma akşamı başlattıkları operasyonlarda gösterdiği profesyonellikten memnuniyet duyduğunu vurgulayan Watson, sorumsuz protestocuların polise mukavemet göstermesinden endişe duyduğunu dile getirdi.

Jim Watson, benzer eylemlerin yeniden düzenlenmemesi için önlem alacaklarını belirterek, "Artık Ottawa'ya gelip kenti 4 hafta boyunca işgal edemezsiniz." ifadesini kullandı.

Polisin 18 Şubat Cuma akşamı başlattığı operasyonda, parlamento ve senato binası ile devlet kurumlarının çevresindeki protestoculara ait araçlar çekilmiş, 190'dan fazla eylemci gözaltına alınmıştı.

Ottawa polisi, eylemin başından bu yana 4 bine yakın trafik kuralı ihlal cezası keserken, 22 araç plakasına el konuldu ve 11 Ticari Araç Operatörü Ruhsatı da askıya alındı.