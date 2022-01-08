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OTURACAK YER BULAMADI; ŞOFÖRÜN ÜSTÜNDE YOLCULUK KAMERADA - Son Dakika

OTURACAK YER BULAMADI; ŞOFÖRÜN ÜSTÜNDE YOLCULUK KAMERADA

08.01.2022 10:42
OTURACAK YER BULAMADI; ŞOFÖRÜN ÜSTÜNDE YOLCULUK KAMERADA

100 Karayolu'nda şoför mahallinde yolculuk eden ve vücudunun bir kısmı camdan çıkan yolcu, görenleri şaşkına çevirdi.

ÜSKÜDAR D-100 Karayolu'nda şoför mahallinde yolculuk eden ve vücudunun bir kısmı camdan çıkan yolcu, görenleri şaşkına çevirdi. Tehlikeye davetiye çıkaran bu yolculuk cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntüler, geçtiğimiz gün Üsküdar D-100 Karayolu'nda kaydedildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine ilerleyen plastik doğrama taşıyan kamyoneti, görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sürücü mahallinde, vücudunun bir kısmı camdan çıkan yolcu sürücüyü zor durumda bıraktı. Tehlikeye davetiye çıkaran yolculuk başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

OTURACAK YER BULAMADI; ŞOFÖRÜN ÜSTÜNDE YOLCULUK KAMERADA

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D-100 Karayolu, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: OTURACAK YER BULAMADI; ŞOFÖRÜN ÜSTÜNDE YOLCULUK KAMERADA - Son Dakika
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