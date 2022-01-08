Görüntüler, geçtiğimiz gün Üsküdar D-100 Karayolu'nda kaydedildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine ilerleyen plastik doğrama taşıyan kamyoneti, görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Sürücü mahallinde, vücudunun bir kısmı camdan çıkan yolcu sürücüyü zor durumda bıraktı. Tehlikeye davetiye çıkaran yolculuk başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Oturacak yer bulamayan yolcu, şoförün üstünde yolculuk etti! O anlar kamerada - Son Dakika