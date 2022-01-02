Üye Girişi
OTURARAK ÇALIŞANLARDA FITIK ŞİKAYETLERİ ARTTI - Son Dakika

OTURARAK ÇALIŞANLARDA FITIK ŞİKAYETLERİ ARTTI

02.01.2022 12:17

PANDEMİ döneminde evden çalışan insanların sayısı arttığı için yanlış oturmaktan kaynaklanan sırt, boyun ve bel tutulması şikayetleri artış gösterdi.

PANDEMİ döneminde evden çalışan insanların sayısı arttığı için yanlış oturmaktan kaynaklanan sırt, boyun ve bel tutulması şikayetleri artış gösterdi. Medicana International İzmir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Faruk Şendur, bel ve boyun fıtığının kalıcı hasarlara neden olabildiğini söyledi.

Salgın hastalık nedeniyle çalışma hayatının evlerde de sürdürüldüğünü belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Faruk Şendur, büroyu taşımak mümkün olmadığı için insanların evde bulduğu koltuk ya da sandalyeye oturarak işlerini yapmaya çalıştıklarını anlattı. Bu dönemde sırt ve boyun tutulmaları şikayetiyle gelen hastaların çok fazla olduğunu kaydeden Şendur, "Boyun, bel ve sırt ağrılarının çok fazla olmasının nedeni ergonomik duruşun olmamasıdır. Özellikle ekranın göz hizasında olması lazım. Oturduğumuz sandalye ve koltuğun çok büyük önemi var. Kişinin boyu ve bacak uzunluğu değişebilir. Bir santimetre vermek yanlış olur ama otururken kalça ve dizin 90 derecede durması, ayakların yere temas etmesi gerekiyor. Buna dikkat edersek sorunlardan kurtulabiliriz" dedi. Koltuk ya da sandalyenin arkalığının dik yani 90 derece olması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Şendur, ekranın tam göğüs hizasına getirilmesi durumunda boyun ve sırtın öne düşmesi gibi komplikasyonların önüne geçilebildiğini kaydetti.

'KAÇINILMAZ SON İSE AĞRI OLUYOR'

Yanlış oturma alışkanlığından kaynaklı çocuklarda skolyoz gelişmesinin çok fazla olduğunu söyleyen Şendur şunları anlattı:

"Kalça ve dizin 90 derece açıda olmasına dikkat edilmezse zaman içinde sırt kamburluğu denilen deformite gelişiyor, boyunlarda sıkıntılar oluyor. Bu dönemde sırt, bel ve boyun ağrıları yaşayanlar çok fazla gelmeye başladı. Özellikle pandemi döneminde en fazla gelen hasta grubunu bunlar oluşturuyor. Firmalar daha rahat ya da konforlu diye çok alçak kanepeler üretiyorlar. Bu kanepeye oturup televizyon izlemek mümkün değil. Çünkü otururken virgül haline geliyorsunuz. Bu durumda hem sırt hem bel hem boyun çok etkileniyor. Kaçınılmaz son ise ağrı oluyor. Bir kas incilmesinden tutun da bel boyun fıtığına kadar varan çeşitli sorunlar yaşayabiliriz. Kas ile ilgili olanları geriye döndürmek mümkünken fıtıkların geriye dönmesi mümkün olmuyor. Hatta bazen cerrahi gerektiren vakalarla karşılaşıyoruz. Bu işi ciddiye alalım. Oturma ve çalışma konforunun önemli olduğunu herkes bilmeli."

OTURARAK ÇALIŞANLARDA FITIK ŞİKAYETLERİ ARTTI
OTURARAK ÇALIŞANLARDA FITIK ŞİKAYETLERİ ARTTI
OTURARAK ÇALIŞANLARDA FITIK ŞİKAYETLERİ ARTTI

YORUMLAR
500

Rehabilitasyon, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTURARAK ÇALIŞANLARDA FITIK ŞİKAYETLERİ ARTTI - Son Dakika


Yargıtay, memur eşe nafaka ödenmemesi yönünde karar verdi Yargıtay, memur eşe nafaka ödenmemesi yönünde karar verdi         
12:20
"İmamoğlu'nu rakip olarak görüyor musunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken cevap "İmamoğlu'nu rakip olarak görüyor musunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken cevap         
12:06
Kangalın kuzuyu emzirmesi duygulandırdı Kangalın kuzuyu emzirmesi duygulandırdı         
11:33
İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı         
11:06
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı         
10:35
Nöbetçi eczane yetersizliğinden kuyruklar oluştu, vatandaşlar isyan etti Nöbetçi eczane yetersizliğinden kuyruklar oluştu, vatandaşlar isyan etti         
10:31
Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü         
10:16
Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor         
09:58
73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu 73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu         
22:00
Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var         
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi         
19:22
Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi         
16:34
Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak         
15:48
Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi         
15:47
Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife         
15:12
Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı         
13:50
İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı         
12:06

Son Dakika Haberleri
12:20 Yargıtay, memur eşe nafaka ödenmemesi yönünde karar verdi
12:09 İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışırken donan anne hakkında Van Valiliği'nden açıklama: Çocukları İran askeri teslim aldı
12:06 "İmamoğlu'nu rakip olarak görüyor musunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken cevap
11:55 Güreşçileri taşıyan midibüs, şarampole yuvarladı: 1 ölü, 15 yaralı
11:46 Şahan Gökbakar, yıl başında gelen zamlara şarkılı göndermede bulundu
11:30 İşçi, memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek aralık ayı enflasyonu yarın açıklanıyor
11:20 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 10 gün içinde üç vakadan birinin Omicron olması sürpriz görünmüyor
11:06 İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
11:05 Keçilerin duvara tırmanma görüntüsü hayrete düşürdü
11:05 TCDD'ye İBB'den Marmaray zammı cevabı: Çok samimiyseniz bedava yapabilirsiniz, tutan yok
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2022 12:26:32. #1.12#
SON DAKİKA: OTURARAK ÇALIŞANLARDA FITIK ŞİKAYETLERİ ARTTI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement