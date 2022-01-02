OTURARAK ÇALIŞANLARDA FITIK ŞİKAYETLERİ ARTTI - Son Dakika

PANDEMİ döneminde evden çalışan insanların sayısı arttığı için yanlış oturmaktan kaynaklanan sırt, boyun ve bel tutulması şikayetleri artış gösterdi. Medicana International İzmir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Faruk Şendur, bel ve boyun fıtığının kalıcı hasarlara neden olabildiğini söyledi.

Salgın hastalık nedeniyle çalışma hayatının evlerde de sürdürüldüğünü belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Faruk Şendur, büroyu taşımak mümkün olmadığı için insanların evde bulduğu koltuk ya da sandalyeye oturarak işlerini yapmaya çalıştıklarını anlattı. Bu dönemde sırt ve boyun tutulmaları şikayetiyle gelen hastaların çok fazla olduğunu kaydeden Şendur, "Boyun, bel ve sırt ağrılarının çok fazla olmasının nedeni ergonomik duruşun olmamasıdır. Özellikle ekranın göz hizasında olması lazım. Oturduğumuz sandalye ve koltuğun çok büyük önemi var. Kişinin boyu ve bacak uzunluğu değişebilir. Bir santimetre vermek yanlış olur ama otururken kalça ve dizin 90 derecede durması, ayakların yere temas etmesi gerekiyor. Buna dikkat edersek sorunlardan kurtulabiliriz" dedi. Koltuk ya da sandalyenin arkalığının dik yani 90 derece olması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Şendur, ekranın tam göğüs hizasına getirilmesi durumunda boyun ve sırtın öne düşmesi gibi komplikasyonların önüne geçilebildiğini kaydetti.

'KAÇINILMAZ SON İSE AĞRI OLUYOR'

Yanlış oturma alışkanlığından kaynaklı çocuklarda skolyoz gelişmesinin çok fazla olduğunu söyleyen Şendur şunları anlattı:

"Kalça ve dizin 90 derece açıda olmasına dikkat edilmezse zaman içinde sırt kamburluğu denilen deformite gelişiyor, boyunlarda sıkıntılar oluyor. Bu dönemde sırt, bel ve boyun ağrıları yaşayanlar çok fazla gelmeye başladı. Özellikle pandemi döneminde en fazla gelen hasta grubunu bunlar oluşturuyor. Firmalar daha rahat ya da konforlu diye çok alçak kanepeler üretiyorlar. Bu kanepeye oturup televizyon izlemek mümkün değil. Çünkü otururken virgül haline geliyorsunuz. Bu durumda hem sırt hem bel hem boyun çok etkileniyor. Kaçınılmaz son ise ağrı oluyor. Bir kas incilmesinden tutun da bel boyun fıtığına kadar varan çeşitli sorunlar yaşayabiliriz. Kas ile ilgili olanları geriye döndürmek mümkünken fıtıkların geriye dönmesi mümkün olmuyor. Hatta bazen cerrahi gerektiren vakalarla karşılaşıyoruz. Bu işi ciddiye alalım. Oturma ve çalışma konforunun önemli olduğunu herkes bilmeli."