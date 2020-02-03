Oturarak Voleybol 1. LİG 1. Etap Müsabakaları sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Oturarak Voleybol 1. LİG 1. Etap Müsabakaları sona erdi - Son Dakika Spor

Oturarak Voleybol 1. LİG 1. Etap Müsabakaları sona erdi

7 saat önce

Mersin'de ilk kez düzenlenen Oturarak Voleybol (Paravolley) 1. Lig 1. Etap Müsabakaları tamamlandı.

Oturarak Voleybol 1. LİG 1. Etap Müsabakaları sona erdi, System.String[]

Mersin'de ilk kez düzenlenen Oturarak Voleybol (Paravolley) 1. Lig 1. Etap Müsabakaları tamamlandı.


Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 2020 faaliyet programında yer alan ve 31 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında, 13 takımdan 180 sporcunun katılımıyla düzenlenen Oturarak Voleybol 1. Lig 1. Etap Müsabakaları, birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu.


Toroslar Bin Kişilik Spor Salonunda yapılan ve 1-10 Mayıs 2021 tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez Antalya'da düzenlenecek olan 2021 Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonasında oynayacak sporcuların tespit edildiği müsabakaların ilk etabı dün tamamlanırken, ikinci etap müsabakalarının nisan ayında, final etabının ise mayıs ayında yapılacağı belirtildi.


Ankara Mahir Başer, Bolu Gençlik Merkezi, Gaziantep Gençlik, Gaziantep Bedensel Engelliler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye, Karaman Engelliler, Karaman Belediye, Konya Engelliler, Konya Şirin Gençlik, Mersin Beyaz Ay Derneği, Fethiye Gençlik Hizmetleri, Samsun Kuzeyyıldızı ve Gaziantep Şehitkamil Engelliler spor kulüplerinin mücadele ettiği müsabakalar sonunda, Oturarak Voleybol Süper Ligi'ne çıkacak 2 takımın belirleneceği kaydedildi. - MERSİN

Gaziantep, voleybol, Mersin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:15 Kaynak: İHA
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