Oturarak Voleybol Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Oturarak Voleybol Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Karadeniz Ereğli Belediyespor ve Karaman İl Özel İdare'nin rakipleri belli oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, bu yıl ilk kez düzenlenecek organizasyonda Karadeniz Ereğli Belediyespor'un A Grubu'nda, Karaman İl Özel İdare'nin ise B Grubu'nda yer aldığı belirtildi.

Karadeniz Ereğli Belediyespor'un A Grubu'nda OKI Fantomi (Bosna Hersek), SVR Fonte Roma (İtalya), Odbojkarsko Sempeter (Slovenya) ve SDI SPID (Bosna Hersek) takımlarıyla, Karaman İl Özel İdare'nin ise B Grubu'nda Sinovi Bosne (Bosna Hersek), Nola Citta Dei Gigli (İtalya), IOK Zagreb (Hırvatistan) ve OSUI Laktasi (Sırbistan) ekipleriyle karşılaşacağı ifade edildi.

A Grubu maçlarının 27-29 Mart tarihlerinde Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, B Grubu karşılaşmalarının ise 3-5 Nisan tarihlerinde yine Bosna Hersek'in Lukavac şehrinde oynanacağı aktarıldı.

Şampiyonada gruplarını ilk üç sırada bitiren takımların mayıs ayında yapılacak finallere yükseleceği vurgulandı.