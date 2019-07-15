Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası
3 saat önce
Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, ilk gün müsabakalarında B Grubu'nda Rusya ve Hollanda'ya 3-0 yenildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:46 Kaynak: AA
Oturarak Voleybol Avrupa
Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye
, ilk gün müsabakalarında B Grubu'nda Rusya
ve Hollanda
'ya 3-0 yenildi.
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Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Macaristan
'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen şampiyonada, milli takım Rusya'ya 25-13, 25-12 ve 25-10'luk setlerle, Hollanda'ya ise 25-20, 25-14 ve 25-13'lük setlerle 3-0 mağlup oldu.
Ay-yıldızlı ekip yarın gruptaki üçüncü ve dördüncü maçlarını Polonya
ve Hırvatistan
'la oynayacak.
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