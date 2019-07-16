Oturarak Voleybol Avrupa
Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye
, ikinci gün müsabakalarında B Grubu'nda Polonya
ve Hırvatistan
'a 3-0'lık skorlarla yenildi.
Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan
'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen şampiyonada, milli takım Polonya'ya 25-18, 25-11 ve 25-12'lik setlerle, Hırvatistan'a ise 25-11, 25-9 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup oldu.
Ay-yıldızlı ekip ilk iki maçında da Rusya
ve Hollanda
'ya 3-0'lık skorlarla kaybetmişti. Türkiye, gruptaki son maçını yarın Bosna Hersek'le oynayacak.