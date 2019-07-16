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Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası

5 saat önce

Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, ikinci gün müsabakalarında B Grubu'nda Polonya ve Hırvatistan'a 3-0'lık skorlarla yenildi.

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Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, ikinci gün müsabakalarında B Grubu'nda Polonya ve Hırvatistan'a 3-0'lık skorlarla yenildi.
Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen şampiyonada, milli takım Polonya'ya 25-18, 25-11 ve 25-12'lik setlerle, Hırvatistan'a ise 25-11, 25-9 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup oldu.
Ay-yıldızlı ekip ilk iki maçında da Rusya ve Hollanda'ya 3-0'lık skorlarla kaybetmişti. Türkiye, gruptaki son maçını yarın Bosna Hersek'le oynayacak.
Hırvatistan, voleybol, Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 11:01 Kaynak: AA
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