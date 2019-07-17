Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası
56 dakika önce
Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, B Grubu'ndaki son maçında Bosna Hersek'e 3-0 yenildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:39 Kaynak: AA
Oturarak Voleybol Avrupa
Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye
, B Grubu'ndaki son maçında Bosna Hersek'e 3-0 yenildi.
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Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Macaristan
'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen şampiyonada, milli takım Bosna Hersek'e 25-12, 25-8 ve 25-7'lik setlerle 3-0 mağlup oldu.
Gruptaki 5 maçını da set alamadan kaybeden Türkiye, 9-12 klasman maçında yarın ev sahibi Macaristan'la karşılaşacak.
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