Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası
4 saat önce
Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, 9-12'ncilik klasman maçında Macaristan'ı 3-2 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:32 Kaynak: AA
Oturarak Voleybol Avrupa
Şampiyonası'nda Türkiye
, 9-12'ncilik klasman maçında Macaristan
'ı 3-2 mağlup etti.
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Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki şampiyonada Türkiye, klasman maçında ev sahibi ülkenin takımı ile karşı karşıya geldi.
Müsabakayı 17-25, 25-20, 24-26, 25-19 ve 15-9'luk set sonuçlarıyla 3-2 kazanan Türkiye, dokuzunculuk maçında yarın TSİ 18.00'de Litvanya
ile karşılaşacak.
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