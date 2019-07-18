Son Dakika Haberleri: Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası
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Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası

4 saat önce

Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, 9-12'ncilik klasman maçında Macaristan'ı 3-2 mağlup etti.

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Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, 9-12'ncilik klasman maçında Macaristan'ı 3-2 mağlup etti.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki şampiyonada Türkiye, klasman maçında ev sahibi ülkenin takımı ile karşı karşıya geldi.
Müsabakayı 17-25, 25-20, 24-26, 25-19 ve 15-9'luk set sonuçlarıyla 3-2 kazanan Türkiye, dokuzunculuk maçında yarın TSİ 18.00'de Litvanya ile karşılaşacak.
Macaristan, voleybol, Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:32 Kaynak: AA
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