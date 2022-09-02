OTURARAK VOLEYBOL GÜMÜŞ LİGİ BAŞLADI

Oturarak Voleybol Gümüş Ligi, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 6 ülkenin katılımıyla başladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu ev sahipliğinde Ereğli ilçesindeki Karadeniz Ereğli Spor Salonu'nda Türkiye, Slovenya, İtalya, Hollanda, Polonya ve Letonya'nın katıldığı Oturarak Voleybol Gümüş Ligi maçları başladı. Gümüş Ligi maçlarında şampiyon olan ülke Avrupa'nın en iyi ikinci ligi statüsündeki Altın Lig'in biletini alacak. Gümüş Ligi'nin ilk maçı Türkiye ile Slovenya arasında oynandı. Ay-Yıldızlı ekip karşılaştığı Slovenya'yı 3-0 yendi.

AMAÇ 2024 PARİS PARALİMPİK OYUNLARI

Oturarak Voleybol Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı İsmail Korkut, 2-4 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Oturarak Voleybol Avrupa Gümüş Ligi'ne Türkiye'nin yanı sıra 5 ülkenin de katıldığını belirterek, Amacımız ülke olarak şampiyon olup 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları'nda ülkemiz temsil etmek. Takımımıza güveniyoruz. Ayrıca gümüş ligin bölgemizde yapılıyor olması da ayrı bir gurur vesilesi dedi.

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Taner Canyurt da uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.