Son Dakika Haberleri: Oturarak Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Vizesi Aldı

Oturarak Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Vizesi Aldı

1 saat önce

Oturarak Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

Oturarak Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Vizesi Aldı, System.String[]
Oturarak Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki dördüncü maçında İtalya ile karşılaştı.

Hırvatistan'ın Porec kentinde gerçekleştirilen organizasyonda İtalya'yı 25-20, 25-22 ve 25-16'lık setlerle 3-0 yenerek 4'te 4 yapan ay-yıldızlı ekip, Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Türkiye, elemelerdeki son iki maçında Slovenya ve Çekya ile karşı karşıya gelecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:48 Kaynak: AA

Türkiye, Avrupa, Spor
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