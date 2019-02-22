Oturarak Voleybol Milli Takımı'ndan İki Galibiyet
1 dakika önce
Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanmak için Hırvatistan'da yapılan ön eleme müsabakalarında mücadele eden Oturarak Voleybol Milli Takımı, turnuvanın ikinci günündeki iki maçı kazandı.
Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanmak için Hırvatistan'da yapılan ön eleme müsabakalarında mücadele eden Oturarak Voleybol Milli Takımı, turnuvanın ikinci günündeki iki maçı kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, millilerin, Porec kentinde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci günündeki ilk maçta Gürcistan'ı 21-25, 25-22, 25-22 ve 25-22'lik sonuçlarla 3-1 yendiği bildirildi.
Milli takımın, günün ikinci karşılaşmasında ise Litvanya'ya 25-17, 25-17 ve 25-23'lük setlerle 3-0 üstünlük kurduğu belirtildi.
Organizasyondaki yaptığı üç maçı da kazanan milli takım, yarın İtalya ve Slovenya ile karşı karşıya gelecek.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:13 Kaynak: AA
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