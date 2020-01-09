Oturarak Voleybol Süper Lig 1. etap müsabakaları Bolu'da yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Oturarak Voleybol Süper Lig 1. etap müsabakaları Bolu'da yapılacak - Son Dakika Spor

Oturarak Voleybol Süper Lig 1. etap müsabakaları Bolu'da yapılacak

6 saat önce

Oturarak Voleybol Süper Lig 2019-2020 sezonu 1. etap müsabakaları, 11-12 Ocak tarihlerinde Bolu'da gerçekleştirilecek.

Oturarak Voleybol Süper Lig 1. etap müsabakaları Bolu'da yapılacak, System.String[]

Oturarak Voleybol Süper Lig 2019-2020 sezonu 1. etap müsabakaları, 11-12 Ocak tarihlerinde Bolu'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karaçayır Spor Salonu'nda düzenlenecek müsabakalara 10 takım katılacak.

Üç etap sonunda genel sıralamada ilk 4' te yer alan ekipler, Dörtlü Final'de mücadele etmeye hak kazanacak.

Oturarak Voleybol Süper Lig 1. etap müsabakalarına katılacak takımlar şöyle:

Adana Ayyıldız Spor Kulübü, Gaziantep Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Karabük Gençlik Spor Kulübü Derneği, Ceyhan Gençlik Engelliler Spor Kulübü, Karaman Gençlik ve Spor Kulübü, Karadeniz Ereğli Belediyesi Spor Kulübü, Alaplı Anadolu Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü, Diyarbakır Ortopedik Engelliler Spor Kulübü, Karaman İl Özel İdare Spor Kulübü, Bolu Gençlik Merkezi Spor Kulübü.

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:44 Kaynak: AA
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