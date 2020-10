Oturarak voleybol takımı 1. Lig'e hazırlanıyor - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde geçen yıl kurulan Nizip Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü Oturarak Voleybol Takımı, Türkiye Oturarak Voleybol 1. Ligi hazırlıklarını sürdürüyor.Kulüp Başkanı Barış Ayaz, yaptığı açıklamada, takımı kurmalarındaki amacın engelli bireylerin her toplumda yer alabileceğini göstermek olduğunu ifade etti.Ayaz, şunları kaydetti: "Seyirci olarak katıldığımız bir müsabakada engelli vatandaşlarımızın ne kadar mutlu ve rehabilite olduklarını gördükten sonra böyle bir karar aldık ve bunu bir an önce hayata geçirmeyi başardık. Bu yıl 1'inci Lig'de mücadele edecek takımımız sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirmiş bulunuyor. Bu vesileyle engelliler derneğiyle koordineli çalışmamız ile yerel yönetimimiz ve ilçe halkının destekleriyle takımımızı daha iyi seviyelere getirerek daha çok engelli vatandaşımızı rehabilite edeceğimize inancımız sonsuz."