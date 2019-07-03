Oturarak voleybolda şampiyonlar belli oldu

Oturarak voleybol
2018-2019 sezonunda Süper Lig'de Karadeniz Ereğli Belediye
, 1. Lig'de ise Karaman
İl Özel İdare şampiyon oldu. Türkiye
Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Oturarak Voleybol Süper Lig ve 1. Lig final müsabakaları Aksaray
'da gerçekleştirildi.
Süper Lig'de şampiyonluğa Karadeniz Ereğli Belediye ulaşırken, Zonguldak Alaplı
Anadolu Engelliler Gençlik Spor Kulübü ikinci, Adana
Ayyıldız üçüncü sırayı aldı.
1. Lig'de ise şampiyon Karaman İl Özel İdare olurken, sezonu Bolu
Gençlik Merkezi ikinci, Konya
Engelliler Spor Kulübü ise üçüncü sırada bitirdi. Karaman İl Özel İdare ve Bolu Gençlik Merkezi, Süper Lig'e yükseldi.