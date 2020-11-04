Oturarak voleybolda yeni sezon toplantısı yapıldı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF), Oturarak Voleybol Süper Lig ve 1. Lig kulüpleri ile yeni sezon değerlendirme toplantısını Ankara'da düzenledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerin durumunu görüşmek üzere düzenlenen toplantıların dördüncüsü gerçekleştirildi.

Toplantıya, TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk, Başkan Vekili İlhami Kılınçkaya, İdari Asbaşkan İrfan Çelik, Genel Sekreter Vekili Erhan Durukan, Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa İpek ve Mehmet Atilla Şirin, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Kazım Burun, Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreteri Çetin Ok, Oturarak Voleybol Milli Takımı Başantrenörü Yusuf Kenan Kök ile 14 kulüp temsilcisi katıldı.

Başkan Uztürk'ün açılış konuşmasının ardından başlayan toplantıda, 2020-2021 sezonunda ilk kez bölgesel deplasmanlı lig statüsüne göre oynanacak Süper Lig ve etaplı lig usulüne göre devam edecek 1. Lig'in, salgının durumuna göre başlama tarihi, karşılaşmaların oynatılması ve alınacak önlemler hakkında kulüp temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunuldu.