Oturduğu banktan yere yığılınca panik yaşattı - Son Dakika

Oturduğu banktan yere yığılınca panik yaşattı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen bir kişi, oturduğu banktan düşmesi sonucu ekipleri harekete geçirdi.

Olay, saat 17: 00 sularında ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu öğrenilen S.Ö. alkolün etkisiyle oturduğu banktan düştü. S.Ö.'nün düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri S.Ö.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından sedyeyle ambulansa alarak ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.