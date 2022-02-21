Oturduğu evi yaktı, ekipler seferber oldu - Son Dakika

Oturduğu evi yaktı, ekipler seferber oldu

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde bir kişi, ikamet ettiği evi yaktı. Dumanların kapladığı evde birinin olabileceğini düşünen ekipler seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı TOKİ Demokrasi Mahallesi Türkyurdu Sokak üzerinde meydana gelen olayda; Yasin Ç., ikamet ettiği evi ateşe verdi. Evden duman geldiğini gören komşuları durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri; 5 katlı binada oturan vatandaşları tahliye ederken, itfaiye ekipleri ise dumanların kapladığı eve girdi. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Görgü tanığı bir kişi; komşularının evi yaktığını, yakan şahsın daha sonra ikametten ayrıldığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.