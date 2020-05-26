Oturduğu evi yaktı, sonra kaçtı - Son Dakika

Oturduğu evi yaktı, sonra kaçtı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen bir şahıs oturduğu evi ateşe verdikten sonra olay yerinden kaçtı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen bir şahıs oturduğu evi ateşe verdikten sonra olay yerinden kaçtı. Yanan ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kesikkapı Mahallesi'ndeki 3 katlı evin üçüncü katında yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunan Volkan K. iddiaya göre kimse olmadığı sırada evi yakarak olay yerinden kaçtı.

Evden yükselen dumanı gören komşularının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.

Yangını çıkardığı iddia edilen Volkan K.'nın yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. - MUĞLA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun

Ünlü sunucu sonunda isyan etti: Kalçamla mı meşhur oldum?

Güzel oyuncu, bu pozuyla milyonların aklını başından aldı

Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü

Buse Terim, "Öncesi ve sonrası" notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı

Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı

Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı

62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi

Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem

Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı

Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu

Cem Uzan torun sahibi oldu

Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı

Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi

Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu