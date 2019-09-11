Son Dakika Haberleri: Oturduğu iskeleden denize düşüp öldü
Son Dakika Güncel Haber

Oturduğu iskeleden denize düşüp öldü

1 saat önce

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde, oturduğu iskelenin köşesinden denize düşen Köksal Ay (55), boğuldu.

Oturduğu iskeleden denize düşüp öldü, System.String[]

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde, oturduğu iskelenin köşesinden denize düşen Köksal Ay (55), boğuldu.

Olay, öğlen saatlerinde, Bulancak İskelesi'nde meydana geldi. Denizi seyretmek için iskeleye gelen Köksal Ay, beton zemine oturdu. Bir süre denizi seyreden Ay, ardından denize düştü. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Gelen Sahil Güvenlik ekipleri, Ay'ı bulmak için çalışma başlattı. Kısa süre içinde Ay'ın denizde cansız bedenine ulaşıldı. Ay'ın cesedi, otopsi için Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bulancak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı: Komisyon önerimiz kabul edildi
Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında komik diyalog: Parasını ödemen lazım Selçuk Özdağ, kaç vekilin Davutoğlu ile hareket ettiğini açıkladı Büyükşehir belediye başkanları ortak Whatsapp grubu kuruyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 19:41:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oturduğu iskeleden denize düşüp öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]