Oturduğu merdivende önce elma yedi, sonra korkuluklarını böyle çaldı - Son Dakika
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Oturduğu merdivende önce elma yedi, sonra korkuluklarını böyle çaldı

10.10.2022 16:44

Oturduğu merdivende önce elma yedi, sonra korkuluklarını böyle çaldı Bayrampaşa'da merdiven korkuluklarını çalan hırsız kamerada Bayrampaşa'da bir kuaför dükkanına gelen hırsız önce merdivende bir süre oturarak önce elmasını yedi ardından dükkanın korkuluklarını çaldı.

Oturduğu merdivende önce elma yedi, sonra korkuluklarını böyle çaldı

Bayrampaşa'da merdiven korkuluklarını çalan hırsız kamerada

İSTANBUL - Bayrampaşa'da bir kuaför dükkanına gelen hırsız önce merdivende bir süre oturarak önce elmasını yedi ardından dükkanın korkuluklarını çaldı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gece saat 03.300 sıralarında Bayrampaşa Kamil Caddesi Onarım Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kuaför dükkanına gelen bir hırsız merdivende oturup elmasını yemeye başladı. Bir süre daha merdivenlerde oturan hırsız daha sonra elleriyle korkulukları sallayıp kontrol etti. Hırsız bir süre daha demir korkulukları sallamaya devam etti. Sert bir şekilde merdiven korkuluklarını sallayan hırsız daha sonra korkulukları kırdı. Kırdığı merdiven korkuluklarını alan hırsız daha sonra hiçbir şey olmamış gibi oradan ayrıldı. Yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Aşırı sinirliyim"

Mağdur olduklarını ifade eden dükkan sahibi Umut Danış, "Dün gece 03.20 sıralarında başlayıp 03.20 sıralarına kadar devam etti hırsız buraya geliyor elma yiyor daha sonra demirleri kontrol ediyor daha sonrada gürültülü bir şekilde kırıyor. Mahallemizin sese duyarlı olmasını belirtmek istiyorum, bugün bize yarın onlara da olabilir. Gürültülü bir şekilde kırıp götürüyor. Yeni bir fiyat aldık 5 bin 500 lira biz bunu müşterilerimiz için yapıyoruz yaşlılar geliyor. Şu an bunu yapacak bütçemiz bile yok sigorta şirketiyle anlaştık sigorta yüzde 70'ini karşılıyor bu da ayrı bir konu. Biz her gün acaba yarın neyimiz çalınacak diye kapatıp bugün neyimiz çalındı diye dükkanı açıyoruz. Aşırı sinirliyim şu an bir şey de hissetmiyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

Bayrampaşa, Sigorta, Kuaför, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oturduğu merdivende önce elma yedi, sonra korkuluklarını böyle çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oturduğu merdivende önce elma yedi, sonra korkuluklarını böyle çaldı - Son Dakika
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