Oturduğu merdivende önce elma yedi, sonra merdiven korkuluğunu çaldı - Son Dakika
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Oturduğu merdivende önce elma yedi, sonra merdiven korkuluğunu çaldı

11.10.2022 00:57
Oturduğu merdivende önce elma yedi, sonra merdiven korkuluğunu çaldı

Bayrampaşa'da bir kuaför dükkanına gelen hırsız önce merdivende bir süre oturarak elmasını yedi, ardından dükkanın korkuluklarını çaldı.

Bayrampaşa'da bir kuaför dükkanına gelen hırsız önce merdivende bir süre oturarak elmasını yedi, ardından dükkanın korkuluklarını çaldı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gece saat 03.30 sıralarında Bayrampaşa Kamil Caddesi Onarım Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuaför dükkanına gelen bir kişi merdivende oturup elmasını yemeye başladı. Bir süre merdivenlerde oturan şahıs, daha sonra elleriyle korkulukları sallayıp kontrol etti. Bir müddet daha sert bir şekilde demir korkulukları sallayan şahıs, daha sonra korkulukları kırdı. Kırdığı merdiven korkuluklarını alan hırsız daha sonra hiçbir şey olmamış gibi oradan ayrıldı. Yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Aşırı sinirliyim"

Mağdur olduklarını ifade eden dükkan sahibi Umut Danış, "Dün gece 03.20 sıralarında başlayıp 03.30 sıralarına kadar devam etti. Hırsız buraya geliyor elma yiyor daha sonra demirleri kontrol ediyor daha sonra da gürültülü bir şekilde kırıyor. Mahallemizin sese duyarlı olmasını belirtmek istiyorum, bugün bize yarın onlara da olabilir. Gürültülü bir şekilde kırıp götürüyor. Yeni bir fiyat aldık 5 bin 500 lira biz bunu müşterilerimiz için yapıyoruz yaşlılar geliyor. Şu an bunu yapacak bütçemiz bile yok sigorta şirketiyle anlaştık sigorta yüzde 70'ini karşılıyor bu da ayrı bir konu. Biz her gün acaba yarın neyimiz çalınacak diye kapatıp bugün neyimiz çalındı diye dükkanı açıyoruz. Aşırı sinirliyim şu an bir şey de hissetmiyorum" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Bayrampaşa, Sigorta, Kuaför, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oturduğu merdivende önce elma yedi, sonra merdiven korkuluğunu çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oturduğu merdivende önce elma yedi, sonra merdiven korkuluğunu çaldı - Son Dakika
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