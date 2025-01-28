Sosyal medyada paylaşılan ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi. Bir adamın 15. kattaki evine kurduğu sistemle bal üretimi yaptığı görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.
Kısa sürede viral olan görüntülere bazı kullanıcılar "Abi, hadi eşini bir şekilde ikna ettin de arıları 15. kata nasıl ikna ettin?" yorumunu yaptı.
Son Dakika › Sosyal Medya › Oturduğu sitede bal üretimi yapan adam viral oldu - Son Dakika
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