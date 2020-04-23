Oturdukları apartmanı okul gibi süsleyip, 23 Nisan'ı kutladılar - Son Dakika

ANKARA'da 16 katlı apartmanda oturan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'nı, balon ve bayraklarla süsledikleri binanın önünde şiirler okuyup, şarkılar söyleyerek kutladı.

Yenimahalle ilçesinde bulunan 16 katlı apartmanın yönetimi, binada oturan ve koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı okullarında kutlayamayan çocuklar için kutlama programı hazırladı. Bu kapsamda bina yönetimi, aileler ve çocukların da desteği ile apartmanı okul gibi baştan aşağıya balonlar ve bayraklarla süsledi. Bina önündeki kutlama programı, çocukların İstiklal Marşı'nı okuması ile başladı. Maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak bina önünde toplanan çocuklar, daha sonra hazırladıkları şiirleri okuyup, bayram coşkusunu yaşadı. Bina yönetimi ayrıca düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren çocuklara çeşitli ödüller verdi.

Öte yandan binanın yakınındaki Şentepe Şehit Cevdet Yeşilay Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis ekipleri de programa katılarak, çocuklara sürpriz yaptı. Polisler, çocuklar için hazırladıkları 23 Nisan şarkısı dinletti. Polisler, vatandaşları ve çocukları bu süreçte evlerinden çıkmamaları konusunda uyararak binadan ayrıldı.

Görüntü dökümü:

-Bayrak ve balonlarla süslenen apartman

-İstiklal Marşı'nın okunması

-Şiir okuyan çocuklar

-Polis ekiplerinin gelişi ve vatandaşlara çağrıları

-Öğrencilererle röportaj

-Apartman sakiniyle röportaj

-Apartmanın balkonundaki vatandaşlardan detaylar

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Şaduman UNUTMAZ- Fatih ERDOĞAN/ANKARA,